УАЗ представил «Профи» в двух новых версиях

Грузовики с изотермическим кузовом или оборудованные холодильными установками необходимы для того, чтобы перевозить продукты или другие грузы, чувствительные к температуре, в частности, фармацевтические препараты.

Новые фургоны представлены в двух комплектациях «Стандарт» и «Комфорт» с моноприводом или с приводом на все четыре колеса. За дополнительную плату автомобиль можно укомплектовать газобаллонным оборудованием. Такие битопливные грузовички позволяют без дозаправки проходить до 750 км.

Стоит отметить, что вместе с новыми модификациями, автомобили получили изменения в шасси: инженеры усилили подвеску, установив стабилизаторы большего размера и рессоры повышенной жесткости.

Модель оснащена бензиновым «четверкой» объемом 2,7 л и мощностью 150 л. с. (или 143 «лошади» с случае с газобензиновым мотором) в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

УАЗ «Профи» с новыми надстройками уже можно заказать у любого официального дилера: ценник на изотермический фургон стартует от 920 500 рублей, а прайс на авто с рефрижератором начинается от 1 086 500 «деревянных».