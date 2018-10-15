Volkswagen пересмотрел российские цены на три модели

Другие две модели — седан Volkswagen Passat и универсал Passat Variant во всех комплектациях, добавили к своей стоимости по 40 000 «деревянных», сообщает агентство «Автостат». Теперь «четырехдверка» в базе со 125-сильным бензиновым двигателем, совмещенным с шестискоростной «механикой», уедет от дилера за 1 479 000.

«Сарай» станет вашим за 1 909 000 кровно заработанных. За эти деньги покупатель получит автомобиль с дизельным мотором мощностью 150 «лошадей», агрегатированным с шестидиапазонной коробкой DSG.

Стоит напомнить, что Volkswagen в России — довольно популярный бренд, и это, скорее всего, дает марке возможность «играть» с ценами. В сентябре у нас приобрели 9364 немецких авто, что на 16% больше прошлогодних сентябрьских показателей. За прошедшие три квартала производитель отдал в руки покупателям 74 770 экземпляров, а это на 20% выше цифр годичной давности.

Стоит напомнить, что марка заняла шестое место в рейтинге российских продаж, прописавшись между Renault (пятая строчка, 10 398 экземпляров в сентябре, −18%) и Nissan (седьмой пункт, 7840 единиц, +18%).