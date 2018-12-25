Что делать, если дилер отказывается продавать авто без дополнительного оборудования

Практически все автовладельцы, присматривающие новенькую машину у официального дилера, сталкиваются с откровенным «впариванием» дополнительного оборудования. В некоторых случаях доходит до того, что автосалон отказывается продавать клиенту «пустое» авто, требуя докупить к нему хоть что-нибудь. Как бороться с бесстыжими консультантами, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Вопреки убеждениям далеких от автобизнеса граждан, оклад продавцов-консультантов в официальных дилерских центрах — курам на смех. Конечно, менеджеры автосалонов, представляющих премиальный бренд, получают побольше своих коллег, работающих на массовых марках, но трудиться в поте лица, используя различные уловки, приходится и тем, и другим.
Оклады у официальных дилеров действительно маленькие. Так, в столице они варьируются в пределах 10 000—30 000 рублей, о чем порталу «АвтоВзгляд» рассказали в одном из автосалонов. Зато продавцам выплачивают достойные премии. Правда, лишь в том случае, если сотрудники выполняют планы — личные и общие, по площадке. И в этих планах есть, помимо прочего, такой пункт, как реализация дополнительного оборудования…
ЖДАТЬ ДО СТАРОСТИ
Отвечая на традиционный вопрос продавца: «Какой вам нужен автомобиль?», водитель называет модель, комплектацию и подчеркивает, что ввиду скромного бюджета позволить себе допоборудование — даже пресловутые коврики — он не может. Консультант понимающе кивает. Прячется за огромный монитор, а через пару-тройку минут радостно сообщает: «пустая» машина, полностью отвечающая вашим требованиям, в поставках есть, но ждать ее придется с десяток лет.
В качестве альтернативы покупателю, естественно, предлагают автомобиль с некоторыми «допами», главное преимущество которого — возможность забрать его хоть сейчас. И перед клиентом встает трудный выбор: переплатить и уехать на новой машине тем же вечером или сэкономить и смиренно встать в очередь. Ни того, ни другого делать не нужно. Поблагодарите консультанта, попрощайтесь и уходите.
Через пару дней продавец, упустивший свою выгоду, наверняка с вами свяжется и расскажет о тяжелых бессонных ночах, которые он провел в поисках нужного вам автомобиля. Чудесным образом «пустая» машина, как вы и просили, найдется — «приезжайте, заключим договор». Если не позвонит, то попробуйте прогуляться по другим дилерским центрам. Вожделенный экземпляр где-то, да отыщется.
ЛИБО ТАК, ЛИБО НИКАК
В край обнаглевшие «манагеры» могут быть куда менее обходительными. Они не станут разыгрывать перед вами сцену, напевать что-то о длительных поставках. Скажут прямо в лоб: если вы не купите дополнительное оборудование, то мы не сможем выдать вам автомобиль. «А не хотите платить за коврики, навороченную сигнализацию, резину и музыку — дверь вон там».
В ответ на беспардонное хамство попросите показать вам дверь кабинета руководителя отдела продаж. Скорее всего, он со своими подчиненными заодно, но упоминание ст. 16.2 Закона РФ «О защите прав потребителей» может заставить его пересмотреть свои взгляды. В ней русским по белому написано, что «обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных» строго запрещено.
Если вы все же купите «впаренный» автомобиль, а потом докажете в суде, что дилер не оставил вам выбора (нарушение выше упомянутой ст.16 ), то Фемида обяжет продавца не только заплатить штраф в 10 000—20 000 рублей (ст.14.8 КоАП), но и компенсировать вам убытки — то есть подарить «допы».
Пойдет ли дилер на такие риски? Крайне маловероятно. Скорее всего, менеджеры оперативно подыщут вам нужную машину, сделают на нее хорошую скидочку и вдогонку завалят вас подарками в виде сертификатов на бесплатное ТО, аксессуаров и прочих приятностей.