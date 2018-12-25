Что делать, если дилер отказывается продавать авто без дополнительного оборудования

Вопреки убеждениям далеких от автобизнеса граждан, оклад продавцов-консультантов в официальных дилерских центрах — курам на смех. Конечно, менеджеры автосалонов, представляющих премиальный бренд, получают побольше своих коллег, работающих на массовых марках, но трудиться в поте лица, используя различные уловки, приходится и тем, и другим.

Оклады у официальных дилеров действительно маленькие. Так, в столице они варьируются в пределах 10 000—30 000 рублей, о чем порталу «АвтоВзгляд» рассказали в одном из автосалонов. Зато продавцам выплачивают достойные премии. Правда, лишь в том случае, если сотрудники выполняют планы — личные и общие, по площадке. И в этих планах есть, помимо прочего, такой пункт, как реализация дополнительного оборудования…