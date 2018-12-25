ГИБДД не готова выдавать госномера нового образца с 1 января

Проще говоря, из-за традиционной несогласованности в работе министерств и ведомств, ГИБДД за несколько дней, оставшихся до до того, как ей надо будет выдавать новые жестянки, неожиданно выяснила, что в регистрационные подразделения их не завезл.

Первые металлические таблички квадратной формы с госномерами для мопедов и другой мототехники, а также для праворульных автомобилей и машин, выпущенных для североамериканского рынка, можно будет получить только четвертого августа.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», согласно ГОСТ Р 50577–2018 можно будет получить ГРЗ для заокеанских авто размером 290х170 мм. Для мототранспорта с уменьшенной площадкой под знак начнут выдавать таблички размеров 190х145 мм.

Стоит напомнить, что новый государственный стандарт также позволяет сверлить в номере дополнительных отверстия для удобства крепления. Главное, чтобы прореха не затрагивала цифровые и буквенные символы.