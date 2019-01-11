Nissan переписал российские цены сразу на три модели

Nissan уже приостановил производство Almera: в скором времени эту модель снимут с продажи, а пока дилеры распродают складские запасы. Однако вместо того, чтобы сбить прайс на седан, тем самым привлекая покупателей, японцы, напротив, цены подняли.

«Альмера» прибавила в стоимости от 11 000 до 14 000 рублей в зависимости от комплектации. Машину в базовом исполнении предлагают за 688 000 целковых, а в самом дорогом — за 869 000.

Бестселлер «Ниссан» в России — кроссовер Qashqai — «потяжелел» на 22 000 — 32 000 рублей. Теперь за SUV в простейшей комплектации продавцы-консультанты просят от 1 293 000 «деревянных», а за топовую версию — уже от 1 899 000.

Не обошло стороной подорожание и X-Trail. По данным агентства «Автостат», в стандартном исполнении этот кроссовер прибавил в цене 27 000 рублей, в самых интересных — аж 85 000. Прайс на модель стартует с отметки в 1 601 000 целковых, в то время как за топовую комплектацию покупателю придется выложить не менее 2 272 000.