Путин увеличил в пять раз число «мигалок» для силового ведомства

Указ Владимира Путина о разрешении СВР увеличить парк своих машин, оснащенных «мигалкой» и сиреной, опубликован накануне. Речь идет о машинах без спецраскраски.

До последнего времени у СВР имелся лишь одно такое авто. Указом Президента автопарк Службы со спецсигналами увеличен до 5 машин. Текст документа поясняет, что этот транспорт может использоваться в интересах «лиц, которым предоставляется государственная охрана, и лиц, в отношении которых приняты меры государственной защиты».

Напомним, что на данный момент количество машин без спецраскраски, но с «крякалками» и «мигалками» в России составляет около 640 штук. Но это не точно.