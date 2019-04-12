Пять наглядных причин отказаться от услуг заправщика на АЗС

С одной стороны, услуги заправщика предоставляются бесплатно, и многие водители ими благополучно пользуются, потому что это действительно удобно. С другой стороны, администрация АЗС под угрозой штрафов требует от персонала в обязательном порядке обслуживать всех клиентов, но при этом количество сотрудников ограничено. В час пик, когда АЗС переполнены машинами, нередко уставший заправщик вынужден буквально разрываться между колонками и частенько допускает ошибки, за которые в конечном итоге расплачивается клиент. Как ни крути, а человеческий фактор никогда не исключает сбоев в работе, от которых невозможно застраховаться ни одному водителю.

Пролили топливо на ЛКП

Самое распространенное явление такого рода — это подтеки топлива, оставленные заправщиком на лакокрасочном покрытии. А если их вовремя не смыть, это может стать серьезной проблемой, о чем уже писал портал «АвтоВзгляд». Ведь бензин, будучи эффективным растворителем, разъедает защитный слой лака, и через два-три дня от него остаются характерные следы. Избавиться от них возможно только с помощью шлифовальной машинки.