Пять наглядных причин отказаться от услуг заправщика на АЗС

Российские водители уже привыкли к тому, что процесс заправки автомобиля у них ограничивается расчетом с кассиром. Достаточно указать заправщику тип топлива с количеством литров, и тот все сделает самостоятельно. Но, увы, далеко не всегда все проходит так гладко. Все чаще между персоналом АЗС и клиентами разгораются серьезные конфликтные ситуации, которые можно было бы избежать, если бы водители сами заправляли свой автомобиль.
С одной стороны, услуги заправщика предоставляются бесплатно, и многие водители ими благополучно пользуются, потому что это действительно удобно. С другой стороны, администрация АЗС под угрозой штрафов требует от персонала в обязательном порядке обслуживать всех клиентов, но при этом количество сотрудников ограничено. В час пик, когда АЗС переполнены машинами, нередко уставший заправщик вынужден буквально разрываться между колонками и частенько допускает ошибки, за которые в конечном итоге расплачивается клиент. Как ни крути, а человеческий фактор никогда не исключает сбоев в работе, от которых невозможно застраховаться ни одному водителю.
Пролили топливо на ЛКП
Самое распространенное явление такого рода — это подтеки топлива, оставленные заправщиком на лакокрасочном покрытии. А если их вовремя не смыть, это может стать серьезной проблемой, о чем уже писал портал «АвтоВзгляд». Ведь бензин, будучи эффективным растворителем, разъедает защитный слой лака, и через два-три дня от него остаются характерные следы. Избавиться от них возможно только с помощью шлифовальной машинки.
Забыли закрыть лючок
Еще одна неприятность, с которой иногда сталкиваются автовладельцы — отсутствующая крышка лючка топливного бака. Если эта деталь не привязана к горловине автомобиля, заправщик частенько впопыхах забывает о ней. Он может ее оставить на колонке, на крыше машины или даже в кармане. Тот факт, что ездить с открытым баком крайне опасно, не подвергается никакому сомнению. Особенно, если машина заправлена под завязку.
Перепутали тип топлива
Если уставший сотрудник АЗС неправильно вас понял и залил в автомобиль вместо бензина дизельное топливо или наоборот, то устранение этой проблемы влетит в копеечку. Потребуются услуги эвакуатора, удаление «неправильного» горючего, замена топливного фильтра, а в отдельных ситуациях не исключены и более тяжелые последствия для двигателя, когда неизбежен дорогостоящий ремонт. Как показывает практика, в таких случаях администрация АЗС обычно компенсирует расходы, но все равно теряется масса драгоценного времени и нервов.
А вот когда заправщик царапает пистолетом кузов, заставить администрацию АЗС платить за устранение этой проблемы гораздо сложнее. Придется доказывать вину сотрудника, который скорее всего пойдет в полный отказ, а это совсем непросто — ведь повреждение обычно обнаруживается спустя время.
Мошенничество
Конечно, до прямого мошенничества со стороны заправщиков дело доходит редко, однако полиции известно несколько преступных схем, когда персонал не доливал оплаченное горючее в бак клиента, а собирал его в отдельные резервуары, скрытые от посторонних глаз. Надо отметить, что администрация автозаправочных станций старается пресекать подобные случаи, контролируя работу подчиненных с помощью видеокамер. Но, увы, от этого никто из водителей не застрахован, особенно вдали от больших городов. Так что иной раз лучше отказаться от таких услуг и заправлять машину самостоятельно.