Как продиагностировать топливную систему автомобиля с помощью резиновой перчатки

Недаром говорят, что диагностику авто лучше доверять профессионалам, имеющим необходимые знания, опыт и оборудование. Однако завсегдатаи форумов, которые убеждены, что все сервисмены неучи и мошенники, других водителей от посещений СТО отговаривают — мол, зачем кормить обманщиков, если многие проверки можно провести самому. В том числе и топливной системы.

Итак, что же «эксперты» советуют своим «коллегам»? Вооружившись медицинской перчаткой, откройте лючок бензобака и натяните резиновое изделие на горловину. Хорошо, если под рукой окажется изолента — ей можно закрепить перчатку, чтобы внутрь не попадал воздух, и диагностика показала истинное положение вещей. Следующий шаг — запустите двигатель, и дайте ему пару-тройку минут на прогрев.

Далее внимательно осмотрите перчатку, натянутую на горловину топливного бака — что с ней стало за несколько минут? Вариантов может быть несколько: резиновое изделие раздувается, остается в исходном положении (то есть безжизненно болтается) или же забивается внутрь. Судить о возможных неисправностях системы — говорят авторы «уникальной» методики — можно как раз таки, исходя из состояния перчатки.