Как продиагностировать топливную систему автомобиля с помощью резиновой перчатки

Фото: www.motester.co.uk
Любую неисправность легче предупредить, чем устранить. А потому время от времени имеет смысл проводить диагностику ключевых узлов и агрегатов автомобиля — в частности, топливной системы. Но как быть, если финансы поют романсы, а машина давно не проверялась? Сходите в аптеку и купите простейшие резиновые перчатки. А что с ними делать дальше — читайте в материале портала «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Недаром говорят, что диагностику авто лучше доверять профессионалам, имеющим необходимые знания, опыт и оборудование. Однако завсегдатаи форумов, которые убеждены, что все сервисмены неучи и мошенники, других водителей от посещений СТО отговаривают — мол, зачем кормить обманщиков, если многие проверки можно провести самому. В том числе и топливной системы.

Итак, что же «эксперты» советуют своим «коллегам»? Вооружившись медицинской перчаткой, откройте лючок бензобака и натяните резиновое изделие на горловину. Хорошо, если под рукой окажется изолента — ей можно закрепить перчатку, чтобы внутрь не попадал воздух, и диагностика показала истинное положение вещей. Следующий шаг — запустите двигатель, и дайте ему пару-тройку минут на прогрев.

Далее внимательно осмотрите перчатку, натянутую на горловину топливного бака — что с ней стало за несколько минут? Вариантов может быть несколько: резиновое изделие раздувается, остается в исходном положении (то есть безжизненно болтается) или же забивается внутрь. Судить о возможных неисправностях системы — говорят авторы «уникальной» методики — можно как раз таки, исходя из состояния перчатки.

Фото: www.yourmechanic.com

Если перчатка сохранила свой первоначальный вид, то значит, никаких отклонений в работе топливной системы нет — можно спать спокойно. Изделие, заполнившееся в считанные минуты воздухом, свидетельствует о неисправности механизма контроля давления — скажем, регулятора или штуцера — или о засоре адсорбера. Или о каких-либо других проблемах, требующих срочного решения.

Для нормальной работы топливной системе необходима достаточная вентиляция, при отсутствии которой возникает разряжение атмосферы. Оно в свою очередь пагубно сказывается на топливном насосе, перекачивающем горючку с огромным трудом. Не исключено, что вы столкнулись именно с этой напастью, если перчатку «засосало» внутрь. Однако на сервис не спешите: быть может — пишут «эксперты» — все и в порядке, вы ведь открутили для эксперимента крышку, а это сильно влияет на результат…

Ну а если серьезно, то продиагностировать топливную систему автомобиля резиновой перчаткой невозможно. Хотите узнать ее истинное состояние — не мешкая, отправляйтесь на сервис. К слову сказать, совсем недавно портал «АвтоВзгляд» испытывал «народного» метод проверки состояния двигателя при помощи обычной монетки. Что из этого вышло — читайте здесь.

бензин, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
13 апреля 2019
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