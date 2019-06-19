Новые автомобили продолжают дорожать в России шестой месяц подряд

С наступлением лета сразу на 90 000 рублей подорожал кроссовер Volkswagen Touareg во всех комплектациях, кроме Exclusive. Отныне автомобиль в базе с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 249 л. с. оценивается в 3 579 000 рублей.

Также прибавили в цене вне зависимости от комплектации хетчбэк KIA Rio X-Line — на 10 000 «целковых» и китайский кроссовер DFM AX7 — на 30 000. В премиальном сегменте прайсы раздулись сразу у семи моделей Mercedes-Benz, причем специалисты сайта «Цена Авто» зафиксировали максимальный ценовой скачок в 430 000 рублей. А тем, кто нацелился на покупку спорт-седана Genesis G70, придется доложить 60 000 кровно заработанных.

А вот две компании снизили стоимость своих машин: на 100 000 рублей подешевели кроссоверы Chery Tiggo 2, Tiggo 4 и Tiggo 5, и на 456 000 –. Nissan Murano. Правда, «японца» по столь вкусной цене можно взять при выполнении целого ряда условий — трейд ин, кредит и так далее.