В семье не без спорткара: видео тест-драйв LADA Vesta Sport

Несмотря на финансовые сложности, тольяттинцы таки пустили LADA Vesta Sport в серию. Правда, с опозданием — первые авто поступили в шоу-румы дилеров на пару месяцев позже, чем планировалось изначально. Цена «дерзкой Весточки» перевалила за миллион рублей, мощность 1,8-литрового мотора — за 145 л. с. Быть может, желающих обзавестись подобным аппаратом и немного, но живого интереса окружающих это не умаляет.

Впрочем, и неудивительно. Ведь LADA Vesta Sport — это не просто стильный костюмчик с кричащими шильдиками, контрастными красными линиями, спойлером, перелицованными бамперами и тонировкой стекол. Это еще и перенастроенная подвеска, более точное рулевое управление, динамичный разгон, рокот выпускной системы…

В общем, посмотрите наш видеоролик, и сами все поймете.