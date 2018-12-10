Первый тест-драйв обновленного Renault Logan: самый русский француз

Согласитесь, сложно представить более «русского француза», чем Renault Logan, который так легко и быстро у нас освоился и глубоко пустил корни. Внешность простого «рубахи-парня» не обманула — на поверку он оказался надежным, понятным и работящим трудягой. За тринадцать лет «Логан» сменил поколение и недавно пережил рестайлинг, но несмотря на все новшества его покладистый и усердный характер остался прежним.

Результаты последнего обновления во внешности Renault Logan могут определить разве что его поклонники. Традиционно изменения коснулись фронтальной оптики, решетки радиатора и переднего бампера, при этом корма осталась прежней. Кроме того, фары получили светодиодные ходовые огни C-образной формы, изменились корпусы боковых зеркал, где увеличился повторитель поворотника, и седан теперь украшают 15-дюймовые легкосплавные диски Symphonie.

Еще одна любопытная деталь: крышка бензобака наконец-то лишилась замка, и теперь лючок можно открыть из салона с помощью рычажка, так что на заправке выходить из машины с ключом зажигания больше не потребуется. К тому же, обновленный Logan отныне доступен еще и в новом коричневом цвете. Пожалуй, это все изменения в экстерьере обновленного седана, и прямо скажем — кардинальным этот фейслифтинг не назовешь.