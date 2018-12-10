Первый тест-драйв обновленного Renault Logan: самый русский француз

Тринадцать лет назад многих наших соотечественников, у кого Франция ассоциировалась с высокой модой и красивыми словечками «от-кутюр», «прет-а-порте», внезапно осенило: оказывается, «made in France» — это не только шикарный стиль, элегантный шарм и аристократические замашки. Когда в далеком 2005 году с конвейера московского завода «Автофрамос» сошел первый бюджетный седан с незатейливой внешностью и логотипом Renault, некоторые даже с трудом верили, что это «иномарка», да еще и французская.
Согласитесь, сложно представить более «русского француза», чем Renault Logan, который так легко и быстро у нас освоился и глубоко пустил корни. Внешность простого «рубахи-парня» не обманула — на поверку он оказался надежным, понятным и работящим трудягой. За тринадцать лет «Логан» сменил поколение и недавно пережил рестайлинг, но несмотря на все новшества его покладистый и усердный характер остался прежним.
Результаты последнего обновления во внешности Renault Logan могут определить разве что его поклонники. Традиционно изменения коснулись фронтальной оптики, решетки радиатора и переднего бампера, при этом корма осталась прежней. Кроме того, фары получили светодиодные ходовые огни C-образной формы, изменились корпусы боковых зеркал, где увеличился повторитель поворотника, и седан теперь украшают 15-дюймовые легкосплавные диски Symphonie.
Еще одна любопытная деталь: крышка бензобака наконец-то лишилась замка, и теперь лючок можно открыть из салона с помощью рычажка, так что на заправке выходить из машины с ключом зажигания больше не потребуется. К тому же, обновленный Logan отныне доступен еще и в новом коричневом цвете. Пожалуй, это все изменения в экстерьере обновленного седана, и прямо скажем — кардинальным этот фейслифтинг не назовешь.
Похожая ситуация и в салоне, где сразу бросается в глаза новый, более крупный руль, знакомый нам по Renault Koleos. Кроме того, в старших комплектациях на втором ряду сидений появилась розетка на 12 В. Это единственные новшества, которые легко определить визуально, но на самом деле здесь прячутся еще и несколько других сюрпризов.
Французы не поленились увеличить до 75 мм диаметр держателя подстаканника на задней центральной консоли и до 70 мм — его глубину. Левый подрулевой переключатель теперь оснащен функцией троекратного включения указателей поворота при легком касании, а в монитор приборной панели интегрирован индикатор отображения температуры двигателя, который позволяет следить за прогревом мотора. Вот, теперь все.
Двухцветный черно-бежевый салон с глянцевыми панелями на центральной консоли и хромированной окантовкой выглядит вполне органично. Никуда не делись забавные кругляши дефлекторов обдува, которые сохранились здесь еще с первого поколения модели. Из традиционных для французского автопрома эргономических особенностей здесь остались только кнопки обогрева передних сидений, все так же расположенные сбоку от подушки кресла. Их по-прежнему приходится нащупывать вслепую, ломая ногти.
К счастью, клавиши управления стеклоподъемниками уже давно перекочевали с центральной консоли на более удобное место — внутреннюю панель дверей. А кнопка звукового сигнала также перебралась с торца подрулевого переключателя туда, где она и должна быть — на штурвал. Так что с функциональностью в общем целом в этом французском королевстве все в порядке. Да, Renault Logan может похвастаться одним из самых больших багажников в классе — его размер составляет 510 л.
В России обновленный Renault Logan по-прежнему доступен с хорошо знакомой линейкой проверенных моторов, известных по другим бюджетным моделям концерна Renault-Nissan-АВТОВАЗ. Речь идет о трех вариантах 1,6-литрового двигателя — объемом 82, 102 и 113 л. с. На нашем тесте оказался седан в топовой комплектации Style со 102-сильным силовым агрегатом и четырехступенчатой автоматической коробками передач.
Прямо скажем, для азартного водителя, который не боится «механики», это далеко не лучший вариант. Скорее всего, ему больше подойдет версия с мотором мощностью 113 л. с. и пятиступенчатой «ручкой». Согласитесь, древний «автомат», ограниченный четырьмя скоростями, в наше время непростительная «роскошь», и пока такой агрегат числится на вооружении концерна, он будет действовать на все силовые агрегаты, с которыми работает в паре, как сильнейшее снотворное.
При первых попытках хорошенько пришпорить компактный и легкий седан, сразу же становится понятно: мотор рад стараться, но «коробка» цинично спит. Поэтому чтобы эта лошадка резвее разгонялась, ее приходится нещадно бить кнутом. Но даже в этом случае в ответ на манипуляцию акселератором коробка, прежде чем принять какое-то решение, хорошенько подумает, а после задержки отреагирует недовольным и нервозным рывком.
В связи с такими симптомами к «автомату» приходится постоянно прислушиваться, но на полное понимание, увы, рассчитывать сложно. Как не пытайся дозировать газ, от дерганий при смене диапазона никуда не деться. Хотя на растянутых передачах моторчик старается на славу, и, если машину не провоцировать на резкие ускорения, он вполне сговорчив.
А если на «Логане» с такой строптивой коробкой отважно «топить» по автобану «за сотню» на спидометре, будьте готовы к дополнительным расходам на топливо. Чем выше скорость на четвертой ступени, тем больше обороты и сильнее аппетит.
Зато чем славится старый добрый «француз», так это великолепной энергоемкой подвеской, которая крайне обходительна и комфортна на любых изъянах асфальта и предельно трудолюбива на глиняной просеке. Конечно, у него не самый большой в классе дорожный просвет — 172 мм, но на грунте и гравии «Логан» демонстрирует показательные характеристики ходовой части. Кроме того, французы неплохо постарались с настройками рулевого управления — штурвал ведет себя предсказуемо и жаловаться на отсутствие информативности не приходится.
Французская модель остается одним из самых доступных бюджетных седанов на нашем рынке, не считая «китайцев». Автомобиль продается в четырех комплектациях в ценовом диапазоне от 554 000 до 812 990 рублей. Только следует учитывать, что стартовый вариант Access c 82—сильным мотором и «механикой» — совсем пустой и бесстыдно голый. У него нет кондиционера, бортового компьютера, подогрева сидений, электростеклоподъемников, регулировки руля, боковых подушек безопасности, ESP, противотуманок и т. д.
Что касается основных конкурентов Renault Logan, то их базовые цены несколько выше: Volkswagen Polo стоит от 629 900, Skoda Rapid — от 646 000, Hyundai Solaris — от 711 000, KIA Rio — от 739 900, a Ford Fiesta — от 858 000 рублей.