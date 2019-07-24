5 безобидных причин смертельных аварий на летней трассе

Аварии на трассе случаются не только из-за лихачей и нарушителей ПДД. Зачастую ДТП с кровавыми последствиями организуют буквально на пустом месте даже самые законопослушные автомобилисты.
Максим Строкер

Среди массы дурацких причин жутких аварий мы выделили пять самых распространенных. Одна из них называется «это все из-за солнца!». Низкое солнце, бьющее прямо в глаза водителю, способствовало не одной тысяче ДТП.

ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЦЕ

Когда ты едешь на высокой скорости по трассе цена даже временного ослепления становится непомерно высока. Не заметил рискованно обгоняющего со встречки, перебегающего пешехода или просто резко сбросивший скорость транспорт — получи тяжелейшую аварию. А все потому, что не выполнил простое правило каждого водителя: «не вижу — не еду».

ЛЕТУНЫ ПРОТИВ ЕЗДУНОВ

Еще один типично летний аварийный вариант связан с насекомыми. Не теми, что залепляют лобовое стекло своими трупиками, а теми, кого через открытые окна затягивает воздушным потоком в салон. Попытки водителя не останавливая авто выгнать обратно наружу случайно залетевшую осу могут окончиться не только укусом, но и внеплановым «торможением» в придорожное дерево.

ТРАНС

Третья парадоксальная причина аварии — своего рода транс, в который порой впадают автомобилисты при длительном монотонном движении по хорошей дороге.

С точки зрения шофера, на ровном прямом шоссе ничего, по сути, не происходит: рулить нужно минимально, скорость «круиз-контроль» держит сам. И водитель через какое-то время порой «залипает» с открытыми глазами, на мгновения переставая реагировать на происходящее вокруг. На скоростях выше 100 км/ч этого достаточно, чтобы устроить внушительный «замес» из машин.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Не менее дурацкая причина многих серьезных аварий — попытка объехать внезапно выскочившую на дорогу кошку или собаку. Гуманизм либо нежелание попортить краску на бампере толкают водителя к выезду на встречную полосу и резкому рулению. Даже если удастся избежать столкновения со встречным КамАЗом, судорожное дерганье рулем для среднестатистического водителя становится началом неуправляемого заноса и последующей аварии.

БАЮШКИ-БАЮ

Еще одна причина бестолковых аварий, которых вполне могло бы не быть — водитель отвлекся от управления на ребенка или, например, домашнее животное, путешествующее в машине. Многие мамочки за рулем умудряются на ходу заниматься детьми, сидящими в кресле на заднем ряду. И не понимают, что в любой момент дорожная обстановка может потребовать моментальной реакции, от которой будет зависеть жизнь и здоровье всех, находящихся в машине.

ПДД, авария, ДТП
24 июля 2019
753