5 безобидных причин смертельных аварий на летней трассе

Среди массы дурацких причин жутких аварий мы выделили пять самых распространенных. Одна из них называется «это все из-за солнца!». Низкое солнце, бьющее прямо в глаза водителю, способствовало не одной тысяче ДТП.

ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЦЕ

Когда ты едешь на высокой скорости по трассе цена даже временного ослепления становится непомерно высока. Не заметил рискованно обгоняющего со встречки, перебегающего пешехода или просто резко сбросивший скорость транспорт — получи тяжелейшую аварию. А все потому, что не выполнил простое правило каждого водителя: «не вижу — не еду».

ЛЕТУНЫ ПРОТИВ ЕЗДУНОВ

Еще один типично летний аварийный вариант связан с насекомыми. Не теми, что залепляют лобовое стекло своими трупиками, а теми, кого через открытые окна затягивает воздушным потоком в салон. Попытки водителя не останавливая авто выгнать обратно наружу случайно залетевшую осу могут окончиться не только укусом, но и внеплановым «торможением» в придорожное дерево.

ТРАНС

Третья парадоксальная причина аварии — своего рода транс, в который порой впадают автомобилисты при длительном монотонном движении по хорошей дороге.