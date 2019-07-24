Что вреднее для кузова машины — зимние реагенты или летние насекомые

От агрессивной окружающей среды никуда не деться в течение круглого года, но многие автовладельцы всерьез обеспокоены этой проблемой в основном в зимний сезон, когда на наших дорогах появляются антигололедные реагенты. Однако летом лакокрасочное покрытие машин также страдает от многих вредных факторов, причем среди них найдутся куда более опасные, чем зимние химикаты…
Реагент представляет собой активное химическое вещество, ускоряющее реакцию. Так, на российских дорогах применяются в основном антигололедные средства, на 60% состоящие из технической соли — хлорида натрия. В Москве, как правило, используют реагенты из более дорогого и менее агрессивного хлорида кальция. Оба вещества ускоряют процесс таяния льда и снега.
При этом техническая соль, воздействуя на открытый металл, действительно его разъедает и катализирует коррозию. Попадая на ЛКП, химикат проникает вовнутрь его структуры через царапины и микротрещины, отчего краска вспучивается и отслаивается.
Зато соль легко смывается простым автомобильным шампунем. Но ситуацию усложняет тот факт, что антигололедные реагенты смешиваются с уличной слякотью и водой, и автомобиль зимой практически купается в солевых ваннах, подвергая риску даже скрытые части конструкции.
К великому счастью, в отличие от реагентов, кляксы от убитых насекомых в летнюю пору мы находим только на передней части авто и на лобовом стекле. С другой стороны, усугубляет положение раскаленная от жары и солнца поверхность кузова, благодаря чему активные ораганические кислоты от мух и слепней легко и прочно въедаются в лак, разрушая его структуру. Если сравнивать с антигололедными реагентами, то подобная органика действует на ЛКП гораздо разрушительнее.
И чем дольше она будет сохнуть на поверхности кузова, тем значительнее будут повреждения краски. Поэтому смывать «органику» необходимо как можно скорее, для чего, как минимум, понадобится специальное средство, а в иных случаях и вовсе не обойтись без полировки.
Но одно из самых вредных воздействий на ЛКП оказывает птичий помет, поэтому его желательно смывать при помощи специальных средств еще быстрее. Поскольку летом многие виды пернатых возвращаются в наши края, то именно в этот сезон наши машины чаще становятся их мишенью.
Опять же, к радости автовладельцев, в отличие от соляных ванн, птичий обстрел носит точечный характер. Если бы, например, облить всю машину пометом, и оставить ее на часок-другой постоять на солнышке, не исключено, что ее придется целиком перекрашивать. Такая же участь постигнет кузов, если по всей его поверхности размазать мух, шмелей, пчел, кузнечиков и прочих летающих гадов.
Вывод можно сделать один: зимой разрушительный эффект от реагентов меньше, но они покрывают значительную часть автомобиля. Летом наиболее вредному воздействию органической химии кузов машины подвергается только локально. Но в любом случае от регулярной моки транспортного средства не обойтись.