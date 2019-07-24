Что вреднее для кузова машины — зимние реагенты или летние насекомые

Реагент представляет собой активное химическое вещество, ускоряющее реакцию. Так, на российских дорогах применяются в основном антигололедные средства, на 60% состоящие из технической соли — хлорида натрия. В Москве, как правило, используют реагенты из более дорогого и менее агрессивного хлорида кальция. Оба вещества ускоряют процесс таяния льда и снега.

При этом техническая соль, воздействуя на открытый металл, действительно его разъедает и катализирует коррозию. Попадая на ЛКП, химикат проникает вовнутрь его структуры через царапины и микротрещины, отчего краска вспучивается и отслаивается.

Зато соль легко смывается простым автомобильным шампунем. Но ситуацию усложняет тот факт, что антигололедные реагенты смешиваются с уличной слякотью и водой, и автомобиль зимой практически купается в солевых ваннах, подвергая риску даже скрытые части конструкции.