Номера на авто опять начнут выдавать только по прописке

Главные изменения в законе «О государственной регистрации транспортных средств» автовладельцы почувствуют с 1 января 2020-го года.

Прежде всего, регистрируя машину в регионе не по месту своей прописки человек будет получать на руки госномера с кодом именно своего региона. То есть, москвич, решив поставить свое авто на учет в ГИБДД Магадана, получит на руке номера с московским кодом, а не магаданским. Это сделано для того, чтобы «Большому Брату» было проще следить за нами.

Кроме того, поправками попробовали частично прикрыть лазейку для нарушителей ПДД, оформивших в качестве владельца своих авто несовершеннолетних детей. По закону оштрафовать такого владельца авто нельзя, что позволяет таким родителям безнаказанно кататься под камерами автоматической фиксации.

В новой редакции закона о регистрации ТС, после достижения ребенком 16-ти лет, регистрация машины на его взрослого опекуна автоматически прекращается.