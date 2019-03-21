Nissan Terrano «обновили» в очередной раз

Что-то зачастили японцы с обновлениями Nissan Terrano для российских потребителей. Последний раз кроссовер подвергся рестайлингу в ноябре прошлого года. Правда, изменения оказались более, чем несущественными.

Вот и очередное обновление Terrano оказалось минимальным и коснулось лишь информационно-развлекательной системы, которая теперь может взаимодействовать с гаджетами посредством технологий Apple CarPlay и Android Auto. Но новая «фишка» появилась у автомобиля только в двух старших комплектациях из четырех: Elegance Plus и Tekna.

Вместе с обновкой «Террано» соответственно прибавил в цене: «паркетник» в вариантах со свежим ПО обойдется на 3000 рублей дороже. Так, авто в комплектации Elegance Plus теперь оценивается в 1 116 000 «целковых», а за Terrano Tekna придется выложить 1 318 000 кровно заработанных. Прайс на модель в базе остался прежним и стартует от 1 021 000 рублей.

Дилеры уже начали принимать заказы на Nissan Terrano 2019 модельного года, а первые «живые» доберутся до своих покупателей еще до конца марта.