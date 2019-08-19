Пять премиальных седанов с пробегом по цене нового KIA Rio

Напомним, что самый дорогой KIA Rio в комплектации Premium оснащен 1,6-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 123 л. с., которая работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». На вторичном рынке вместо нового корейского седана В-класса, за аналогичную сумму вполне можно приобрести семи- и девятилетние экземпляры роскошных вместительных седанов премиальных марок с внушительным набором самых богатых опций.

Правда, в основном предлагаются удлиненные версии, поскольку спрос на них минимальный. Стоят они гораздо дешевле, чем те же модели в стандартном кузове, но, пробег, естественно, у них, как правило, внушительный — далеко за 200 000 километров.