Пять премиальных седанов с пробегом по цене нового KIA Rio

Самой популярной иномаркой на российском рынке долгое время остается седан KIA Rio, который уступает по востребованности только отечественным LADA Granta и Vesta. Рекомендованная розничная цена корейского бестселлера в топовой версии составляет 1 080 000 рублей. Портал «АвтоВзгляд» отметил альтернативные варианты за те же деньги среди подержанных премиальных седанов.
Напомним, что самый дорогой KIA Rio в комплектации Premium оснащен 1,6-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 123 л. с., которая работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». На вторичном рынке вместо нового корейского седана В-класса, за аналогичную сумму вполне можно приобрести семи- и девятилетние экземпляры роскошных вместительных седанов премиальных марок с внушительным набором самых богатых опций.
Правда, в основном предлагаются удлиненные версии, поскольку спрос на них минимальный. Стоят они гораздо дешевле, чем те же модели в стандартном кузове, но, пробег, естественно, у них, как правило, внушительный — далеко за 200 000 километров.
Audi A8
Чаще всего за сумму до 1 100 000 рублей на «вторичке» предлагаются удлиненные версии Audi A8 Long 2013 года выпуска. Такие варианты доступны даже за 900 000 рублей, а с учетом возможного торга — и того меньше.
В основном речь идет о полноприводных A8 Long c 3-литровой «турбошестеркой» мощностью 290 л. с. и восьмиступенчатым «автоматом». Шестилетние версии с обычным кузовом и аналогичным мотором и коробкой продаются минимум за 1 000 000 «деревянных».
Полноприводные «семерки» BMW 2012 года выпуска в удлиненном кузове можно купить минимум за 850 000 рублей. Чаще всего встречаются экземпляры 750Li xDrive с 4,4-литровым V8 турбо мощностью 407 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Что касается BMW 7-серии в обычном кузове, то в настоящее время на вторичном рынке самые «молодые» экземпляры — седаны 2011 года выпуска с той же 4,4-литровой «турбовосьмеркой». Обойдутся такие машины минимум в 800 000 рублей.
Mercedes-Benz S-класса
Девятилетние экземпляры Mercedes-Benz S-класса с удлиненным кузовом реально приобрести за те же 800 000 «деревянных». Как правило, речь идет о полноприводных седанах с 4,7-литровым V8 турбо мощностью 340 л. с., который работает в паре с семиступенчатым «автоматом».
«Мерседесы» S500 с обычным кузовом и тем же мотором обойдутся минимум в 1 100 000, причем можно рассчитывать и на экземпляры 2012 года. За те же деньги есть шанс купить и менее мощные версии S350 с 3,5-литровым двигателем мощностью 306 л. с.
За 1 000 000 рублей реально купить японский премиальный полноприводный седан Lexus LS460 2012 года выпуска. За такую сумму предлагаются машины с 367-сильным V8 объемом 4,6 л, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
А кроме того за 900 000 «целковых» можно рассчитывать и на гибридную версию 2011 года выпуска с удлиненным кузовом Lexus LS 600h L, которая укомплектована силовой установкой мощностью 394 л. с. и бесступенчатым вариатором.
Volkswagen Phaeton
Приснопамятный Volkswagen Phaeton, который производителем позиционировался, как премиальная модель представительского класса, также можно приобрести минимум за 850 000 рублей.
Речь идет о полноприводных седанах девятилетнего возраста с удлиненным кузовом. В основном это комплектации с 4,2-литровой турбовосьмеркой мощностью 335 л. с. и шестиступенчатым «автоматом». За миллион доступны и версии со стандартным кузовом, оснащенные 3-литровым турбодизелем мощностью 240 л. с.