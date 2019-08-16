В России начали производить еще больше легковушек

Как сообщает Федеральная служба государственной статистики «Росстат», в прошедшем месяце собрали 110 000 авто, что на 5,4% больше относительно июля 2018 года. Для сравнения напомним, что продажи в этом же месяце скатились на 2,4%.

Кстати, в этом году на просторах нашей страны успели открыться сразу два завода: подмосковная площадка Mercedes-Benz и предприятие Haval в Тульской области. Между прочим, динамика реализации авто этих двух отдельно взятых брендов в январе-июле внушает оптимизм: +4% — у немцев (22 438 авто) и +230% — у китайцев (4672 машины).

Добавим, что за это время также было собрано 81 600 грузовиков, что на 1,2% меньше прошлогодних объемов, автобусов с массой больше 5 т — 7900 единиц (-41,2%) и автобусов с массой менее 5 т — 11 100 экземпляров (+47,8%). Кроме того, на российских мощностях изготовили 182 000 автомобильных двигателей (-7,2%) и 150 000 автокузовов (+3,8%).