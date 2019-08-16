В России очень резко подорожают автомобили

Одна из основных причин — отмена компенсаций импортных пошлин на иностранные запчасти. Поскольку большая номенклатура запчастей, ввозимая из-за рубежа, ставится на собираемые машины в России, рост цен ждет и локализованные модели.

Отечественные комплектующие удорожание тоже стороной не обойдет, ведь многие производители запчастей закупают их субкомпоненты за границей.

Корректировка цен связана и с тем, что производители традиционно пересматривают свой модельный ряд и базовые комплектации. Ведь по законам маркетинга, рестайлинговая модель должна быть хоть немного, но дороже «дорестайла». Не будем забывать и про налоги: рост НДС с 18 до 20% и повышение ставки утилизационного сбора сразу на 90%.

Некоторые бренды уже повысили цены на свои модели. Так стоимость автомобилей Volkswagen увеличилась в среднем на 2—3%, Volvo — на 3%, Cadillac и Chevrolet подорожали в среднем на 2%.