Дорогой ночлег, плохая еда, сомнительное топливо: все обломы трассы М4 «Дон»

Не будем акцентироваться на мелочах, и расписывать все нюансы автопутешествия. Тем более, что особенных трудностей и засад (кроме полицейских, о которых вы можете подробно узнать здесь) до самой до Воронежской области отдыхающих не ждет.

Пробки, пробки, пробки

А вот на участке М4 в Воронежской области по-прежнему сохранился гнойный нарыв в виде населенного пункта Лосево. В зависимости от времени суток пробка здесь варьируется от 2 до 10 километров с обеих сторон, что в переводе на временные затраты означает от 20 минут до 1,5 потерянных отпускных часов. Если у вас автомобиль с высоким клиренсом, то смело можете объехать проблемный участок по близлежащим проселочным дорогам.

Сразу предостережем владельцев седанов-пузотерок от расчета на русское «авось проеду»: оставить юбку бампера, а то и бампер целиком на ухабах объездной дороги, судя по пластиковым запчастям, валяющимся слева/справа, обычное дело. А сориентироваться, в каком месте уйти на грунтовку, в хорошую погоду довольно легко по столбам пыли, возвышающимся над лесополосой. Ну, или можно прибегнуть к помощи аборигенов, которые за 300 рублей проведут вас козьими тропками. Автомобили с воронежскими номерами, предлагающие соответствующие услуги, в изобилии стоят тут вдоль обочин.