Дорогой ночлег, плохая еда, сомнительное топливо: все обломы трассы М4 «Дон»

В этом году в Крыму отдохнет, по предварительным оценкам, около 10 млн. россиян — на треть больше, чем в 2018-м. И многие из них — на собственных авто. В разгар «бархатного сезона» портал «АвтоВзгляд» решил напомнить последней волне отдыхающих о главных «болевых точках» трассы М4 «Дон», ведущей к полуострову, и дать несколько важных советов, которые могут помочь в пути.
Не будем акцентироваться на мелочах, и расписывать все нюансы автопутешествия. Тем более, что особенных трудностей и засад (кроме полицейских, о которых вы можете подробно узнать здесь) до самой до Воронежской области отдыхающих не ждет.
Пробки, пробки, пробки
А вот на участке М4 в Воронежской области по-прежнему сохранился гнойный нарыв в виде населенного пункта Лосево. В зависимости от времени суток пробка здесь варьируется от 2 до 10 километров с обеих сторон, что в переводе на временные затраты означает от 20 минут до 1,5 потерянных отпускных часов. Если у вас автомобиль с высоким клиренсом, то смело можете объехать проблемный участок по близлежащим проселочным дорогам.
Сразу предостережем владельцев седанов-пузотерок от расчета на русское «авось проеду»: оставить юбку бампера, а то и бампер целиком на ухабах объездной дороги, судя по пластиковым запчастям, валяющимся слева/справа, обычное дело. А сориентироваться, в каком месте уйти на грунтовку, в хорошую погоду довольно легко по столбам пыли, возвышающимся над лесополосой. Ну, или можно прибегнуть к помощи аборигенов, которые за 300 рублей проведут вас козьими тропками. Автомобили с воронежскими номерами, предлагающие соответствующие услуги, в изобилии стоят тут вдоль обочин.
Ростовская область. За несколько километров до города Каменск-Шахтинский навигато настоятельно рекомендует уйти с трассы, что и понятно. Из-за ремонта моста через реку Северский Донец на М4 «Дон» — настоящий транспортный коллапс, в котором запросто можно потерять больше полутора часов. Объездная дорога на сей раз идет не по полям, а по деревням и селам, и хотя откровенного офф-роуда нет, в некоторых местах ехать приходилось будто по стиральной доске. В остальном до самого Крыма дорожных проблем нет. А вот полуостров в этом смысле встречает не очень ласково.
Крымский трафик
Основная крымская артерия — трасса «Таврида» — сейчас представляет собой сплошную стройку. По одной полосе в каждую сторону, колонны из неторопливых самосвалов — и ни малейшей возможности обогнать. Пробки, увы, случаются такие, что отрезок в 10 километров будешь «тошнить» пару часов. Дорога скучная, монотонная, а потому при первой же возможности сворачивайте в сторону моря. Да, езда по горному серпантину займет больше времени, чем по строящейся «Тавриде», но зато — такие виды!
Одним словом, езда по пробкам-заторам и полицейским засадам выливается минимум в 20 часов (а реально — почти в сутки) автопутешествия к крымскому побережью. Понятно, что далеко не все водители готовы преодолеть маршрут в один присест. А уж о езде без перекусов и говорить не приходится. Но как сэкономить на ночевке, а при посещении придорожных едален не отравиться? Варианты, как говорится, есть.
В случае кафе-ресторанами все довольно просто, если не верить шоферским байкам о том, что если возле кафешки припарковано много фур, то там вкусно, безопасно, недорого. На самом деле это не совсем так, поскольку дальнобои паркуются там, где есть возможность пристроить 12-метровый полуприцеп. Куда более верный способ — ориентироваться по машинам ДПС. Служивые, изо дня в день патрулирующие один и тот же район, прекрасно знакомы с гастрономическими нюансами всех местных забегаловок, и на обед приезжают только в многократно проверенные собственными желудками места. Поэтому, если у кафешки вы заметили припаркованную машину гайцов — смело идите туда утолять голод.
Спим красиво
Что касается ночлега, то мотелей вдоль трассы — великое множество. Но условий в них — минимум, а прайсы — как в хорошей провинциальной гостинице. За постой семье из двух взрослых и двух детей придется выложить от 3500 до 5000 рублей. Можно, конечно, устроиться и за 2000 «деревянных», но в этом случае душ и туалет будут на этаже.
На самом деле самый разумный вариант — открыть одно из популярных приложений для бронирования гостиниц. Таким образом буквально за 2 минуты можно найти в пригороде Ростова-на-Дону очень приличный номер на четверых всего за 2300 рублей. Для этого, правда, придется отдалиться от трассы километров на пять. Иначе говоря, и тут серьезных проблем не возникнет. А вот с «прокормом» автомобиля они имеют место быть.
Топливные страдания
И дело тут не только в самом качестве топлива, но и с его доступностью, особенно на подъезде к Крыму и собственно на полуострове. Фирменных заправок по дороге к Крымскому мосту не так много. И уж если горючки в баке меньше половины, то заправьтесь лучше на Кубани. Последняя приличная АЗС на Таманском полуострове расположена недалеко от начала моста, но там такая очередь, что складывается впечатление, будто на ней бесплатно наливают бензин. От момента, как вы встанете в хвост и до того, как уедите с полным баком, потратите не меньше 40 минут.
Как скоро будет АЗС после моста? Скажем так: затарится из бочки вы сможете на площадке для отдыха километров через пять-семь. После этого на ближайшую сотню км не встретите ни одной емкости, из которой вам могли бы продать дизель или бензин. Кстати, стоимость горючки на полуострове на 3—5 рублей за литр выше, чем на материке.
…Измотанные дорогой автопутешественники чаще всего останавливаются в Феодосии или Судаке. А потому в этих локациях традиционно много отдыхающих. Логика проста: море есть, сил ехать дальше — нет. Потому здесь и жилье стоит на порядок дороже, чем в той же Алуште или Евпатории, да и со свободными местами напряженка.
Что касательно моря, то особой чистотой акваторией ни Судак, ни особенно Феодосия, похвастать не могут. Здесь и Керченский пролив с сумасшедшим судоходством рядом, и подводные течения таковы, что всю грязь сносит именно к этим берегам. Другое дело — отдаленные районы Крыма, начиная от Евпатории и туда дальше в район мыса Тарханкут: здесь еще достаточно диких мест, куда можно приехать с палаткой и прочувствовать всю прелесть такой вот простой романтики.