Можно ли безнаказанно парковаться на «островке безопасности»

С массовым внедрением в нашу жизнь камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, большинство водителей перестали не только оголтело «давить тапку в пол», но и парковаться в неположенных местах. В том числе — и на так называемых островках безопасности. Забывая при этом, что далеко не каждый «островок безопасности» является местом, куда машина не имеет права заезжать в принципе. Существуют такие клочки асфальта, за нахождение на которых, по идее, вообще никакой штраф не положен.
Но прежде чем говорить об «островках безопасности» следует разобраться в их разновидностях. В частности, подобного вида разметка может быть нанесена на асфальт посреди улицы в зоне наземного регулируемого пешеходного перехода. Она применяется, чтобы дать возможность людям, не успевшим пересечь проезжую часть до проезда машин, пропустить поток и дождаться зеленого сигнала светофора.
Следующий тип «островков» применяется в комплексе с так называемой направляющей разметкой — на перекрестках и в местах, где организован разворот. Кроме того, «островки» бывают организованы в областях слияния или разделения транспортных потоков, но не на перекрестке. Итак, по порядку.
Когда водителю вздумается припарковать машину на «островке безопасности», который организован в зоне «зебры», он должен отдавать себе отчет, что его действия однозначно попадают под юрисдикцию ст7 12.19 ч. 3 КоАП, наказывающей за остановку на пешеходном переходе или ближе 5 метров от него. За это полагается 1000 рублей штрафа и, по идее, эвакуация на штрафстоянку со всеми сопутствующими при этом тратами.
Когда автовладелец решил использовать для парковки «островок безопасности» в месте пересечения проезжих частей в пределах перекрестка, ему может грозить лишь чисто символическая кара по все той же ст. 12.19, но по ч. 1 — 500 рублей.
Самый двусмысленный вариант парковки — в пределах «островка», находящегося в месте слияния или разделения транспортных потоков, но не на перекрестке. Таких полосатых клочков асфальта предостаточно на съездах-въездах не только на скоростные магистрали, но и на более-менее крупные улицы и транспортные развязки. Наказывают в подобных случаях обычно по ст. 12.16 КоАП — за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой на 500 рублей. В постановлениях, как правило, пишут, что водитель нарушил требования п. 1.16.2 приложения 2 к ПДД. Но если прочитать этот самый пункт внимательно, выяснится, что подобная разметка ничего, на самом деле, не требует и не предписывает водителю, а всего лишь «обозначает островки, разделяющие транспортные потоки одного направления».
То есть, на самом деле, нахождение машины на подобном «островке» не является с точки зрения ПДД нарушением в принципе. И выписанное постановление можно обжаловать.