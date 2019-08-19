Можно ли безнаказанно парковаться на «островке безопасности»

Но прежде чем говорить об «островках безопасности» следует разобраться в их разновидностях. В частности, подобного вида разметка может быть нанесена на асфальт посреди улицы в зоне наземного регулируемого пешеходного перехода. Она применяется, чтобы дать возможность людям, не успевшим пересечь проезжую часть до проезда машин, пропустить поток и дождаться зеленого сигнала светофора.

Следующий тип «островков» применяется в комплексе с так называемой направляющей разметкой — на перекрестках и в местах, где организован разворот. Кроме того, «островки» бывают организованы в областях слияния или разделения транспортных потоков, но не на перекрестке. Итак, по порядку.

Когда водителю вздумается припарковать машину на «островке безопасности», который организован в зоне «зебры», он должен отдавать себе отчет, что его действия однозначно попадают под юрисдикцию ст7 12.19 ч. 3 КоАП, наказывающей за остановку на пешеходном переходе или ближе 5 метров от него. За это полагается 1000 рублей штрафа и, по идее, эвакуация на штрафстоянку со всеми сопутствующими при этом тратами.