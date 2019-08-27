5 автомобильных атрибутов, которые в будущем исчезнут из обихода водителя

На заре автомобилизма стартер у машин запускался с помощью наружного рычага, а звуковой сигнал подавался специальным клаксоном, закрепленным снаружи. Сейчас современным водителям все это кажется странным и забавным. Пройдет время, и наши дети и внуки аналогичным образом будут удивляться привычным вещам, которые пока еще актуальны в нынешних автомобилях.
Конечно, заглядывая в совсем уж далекое будущее, наш список прогнозов можно значительно продолжить, но пока портал «АвтоВзгляд» отметил только пять автомобильных опций, которые, скорее всего, канут в Лету еще при нашей жизни.
Автомагнитола
Уже сейчас портативные автомагнитолы — явление в машинах исключительное. А были времена, когда они почитались среди водителей настоящей роскошью, иначе бы ради них регулярно по ночам не вскрывали припаркованные машины.
В связи с этим в лихих девяностых были популярны устройства со съемным корпусом, а позже — со съемной панелью, которые водители, выходя из машины, уносили с собой. Сейчас автомагнитолы полностью вытеснены штатными многофункциональными мультимедийными системами, интегрированными в автомобили.
Механические стеклоподъемники
Даже в бюджетных моделях крутящиеся рычажки на внутренних панелях дверей, с помощью которых открываются окна, иногда еще можно встретить, и то — на «галерке». А в автомобилях даже среднего класса, не говоря уж о премиальном сегменте, механические стеклоподъемники уже давно непозволительная «роскошь». Совсем скоро это будет раритетной опцией.
Ключ зажигания
Уже сейчас традиционные ключи трансформировались в смарт-устройства, которые на расстоянии общаются с автомобилем с помощью закодированных цифровых сигналов. Главное, не забывать их дома и всегда носить с собой — тогда можно без лишних движений открывать дверь машины и запускать мотор, используя кнопку. Но есть подозрения, что и смарт-ключи со временем исчезнут, и автомобили будут распознавать владельца по голосу и отпечатку пальца.
Уж сколько сломано копий в спорах водителей об удобстве простых механических элементов управления и целесообразности их замены на сенсорные. Несмотря на то, что уже миллионы автовладельцев современных машин скучают по традиционным кнопкам и шайбам-крутилкам, не исключено, что в будущем мировой автопром полностью перейдет на сенсорное управление, основательно дополнив его управлением голосом и жестами.
Зеркала заднего вида
Некоторые японские и американские производители в своих серийных авто уже благополучно дополнили традиционные зеркала заднего вида видеокамерами, значительно увеличивающими диапазон обзора. Пока технология успешно совершенствуется и развивается, инженеры уверены, что в будущем автопром окончательно откажется от использования зеркал. Ведь видеокамеры обеспечивают не только дполнительную обзорность, но и более качественную картинку в условиях ограниченной видимости.