5 автомобильных атрибутов, которые в будущем исчезнут из обихода водителя

Конечно, заглядывая в совсем уж далекое будущее, наш список прогнозов можно значительно продолжить, но пока портал «АвтоВзгляд» отметил только пять автомобильных опций, которые, скорее всего, канут в Лету еще при нашей жизни.

Автомагнитола

Уже сейчас портативные автомагнитолы — явление в машинах исключительное. А были времена, когда они почитались среди водителей настоящей роскошью, иначе бы ради них регулярно по ночам не вскрывали припаркованные машины.

В связи с этим в лихих девяностых были популярны устройства со съемным корпусом, а позже — со съемной панелью, которые водители, выходя из машины, уносили с собой. Сейчас автомагнитолы полностью вытеснены штатными многофункциональными мультимедийными системами, интегрированными в автомобили.