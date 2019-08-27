Битва гигантов: Mazda CX-9 против конкурентов

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Крупногабаритные семиместные кроссоверы — идеальный приют на колесах для большого семейства, и, как правило, чем больше внутренняя жилая площадь, тем всем комфортнее. Когда-то Mazda CX-9 с длиной кузова 5075 мм была самым большим представителем своего сегмента, пока на российский рынок не приехал американский гигант — восьмиместный Chevrolet Traverse (длина — 5189 мм). Тем не менее, большой «японец» остается заметным игроком в своем классе, и портал «АвтоВзгляд» проанализировал его преимущества и недостатки на фоне конкурентов.
Иван Флягин

Начнем с главного — с цены. Стоимость Mazda CX-9 стартует от 2 820 000 рублей, и в этом привилегированном флагманском классе доступнее него только две модели.

Дешевле только двое

Самым низким ценником может похвастаться младшая версия крупногабаритного кроссовера Nissan Murano с 3,5-литровым мотором мощностью 249 л. с. и бесступенчатым вариатором — 2 300 000 рублей. На второй позиции разместился KIA Mohave с 3-литровым турбодизелем мощностью 250 л. с. и восьмиступенчатым «автоматом» — 2 619 900.

Mazda CX-9 предлагается у нас только в полноприводном варианте с единственным бензиновым 2,5-литровым силовым агрегатом с турбонаддувом мощностью 231 л. с., который работает в паре с шестидиапазонным «автоматом». В его стандартную комплектацию входят двузонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, камера заднего вида и обогрев зон стеклоочистителей. Да, богато. Но зато в «базе» нет подогрева сидений.

Доступная цена младшей версии Nissan Murano объясняется отсутствием системы полного привода и третьего ряда сидений. А вот стандартная комплектация KIA Mohave приблизительно та же, что у Mazda CX-9, но «кореец» все же дешевле «японца» на целых 200 000 рублей.

Пусть Mohave — уже морально устаревший рамный внедорожник, но у него самый большой в классе объем багажника — 1045/2765, в то время как у CX-9 этот параметр равен 810/1641 л — весьма средний показатель в сегменте.

Для сравнения: у Volkswagen Teramont 871/1421 л, Honda Pilot 827/1779 л, Toyota Highlander 813/2370 л, Сhevrolet Traverse 651/2781 л, а самый маленький у Nissan Murano — 454/1603 л.

А теперь о базовых ценах остальных конкурентов: Volkswagen Teramont обойдется минимум в 2 949 000 рублей, Chevrolet Traverse — от 3 190 000, Honda Pilot — от 3 214 900, Toyota Highlander — от 3 501 000 рублей. Все эти автомобили заряжены бензиновыми моторами мощностью не менее 249 л. с., оснащены системой полного привода и оборудованы тремя рядами сидений. Силовой линейкой из двух агрегатов могут похвастаться только Volkswagen Teramont и Nissan Murano, причем последний предлагается с гибридной установкой. У остальных одноклассников — по одному безальтернтивному мотору.

И еще одно выдающееся исключение — только два представителя класса — Chevrolet Traverse и Honda Pilot — могут взять на борт по 8 человек.

Аппетит

Надо отметить, что 231-сильная «турбочетверка» 2.5 Skyactive-G, которой оснащен наш японский герой оказалась одним из самых маломощных моторов в сегменте. Меньше табун только у Volkswagen Teramont — ведь кроме 249-сильной 3,5-литровой «шестерки», в его арсенале имеется еще и экономичная 2-литровая «четверка» мощностью 220 л. с.

Расход топлива у нее почти аналогичен «маздовскому» аппарату: в смешанном цикле у «немца» — это 9,4 л на сотню, а у «японца» — 9,2 л. Примерно столько же кушают дизельный KIA Mohave — 9,3 л на 100 км, Honda Pilot — 9,1 л и Toyota Highlander — 9,5 л.

Наиболее прожорливыми оказались Chevrolet Traverse с самой мощной в классе 316-сильной «шестеркой», которой подавай 10 л бензина на сотню в смешанном цикле, Volkswagen Teramont с 249-сильным V6 — 10,6 л на 100 км, и полноприводный Nissan Murano также с 249-сильным V6 — 10,2 л на 100 км. Как правило, официально указанный расход горючего в той или иной степени занижен, так что можно смело прибавлять к этим показателям минимум 1 – 2 литра.

Топовые версии

Mazda CX-9 предлагается на нашем рынке в четырех комплектациях, самые дорогие — Executive и Exlusive — оценены в 3 382 000 и 3 282 000 рублей соответственно. Разница в 100 000 «деревянных» объясняется лишь наличием в салоне дорогой кожи Nappa и декоративных элементов отделки.

При последнем обновлении, случившимся с флагманским кроссовером Mazda в начале года, японцы честно восполнили ряд пробелов — доработали шумоизоляцию, улучшили подвеску, а также включили в список оснащения недоступные раннее функции.

В резултате появились камера кругового обзора и вентиляция передних сидений — для автомобиля флагманского класса отсутствие подобных опций было непростительно. Тем более, что почти у всех конкурентов это в наличии имеется.

Однако и после рестайлинга все же остались две основные недосказанности — в списке опций Mazda CX-9 по-прежнему не значится панорамной крыши и адаптивного круиз-контроля. Если без первой «роскоши» вполне можно обойтись, то вторая функция весьма кстати пригодилась бы в дальнем семейном путешествии. Впрочем этого нет и у более дорогих Chevrolet Traverse и Honda Pilot.

У Nissan Murano тоже отсутствует адаптивный круиз-контроль, зато есть люк, при этом топовая версия обойдется в 2 859 000 рублей. С KIA Mohave та же ситуация, и в богатой версии он дороже Murano, но доступнее CX-9 – 3 049 900 «деревянных».

Топовые версии всех остальных конкурентов в той или иной степени дороже Mazda CX-5 в старшей комплектации: Chevrolet Traverse стоит 3 490 000, Volkswagen Teramont — 3 749 000, Toyota Highlander — 3 799 000, Honda Pilot — 3 814 900. При том, что Volkswagen Teramont в богатом варианте не самый дорогой в сегменте, именно он лидирует среди одноклассников по количеству опций.

Магия «Мазды»

Как видно, CX-9 на фоне конкурентов имеет усредненные показатели — таковы и размер багажника, и параметры экономичности, и набор оснащения. При этом цена «японца» в сравнении с другими выглядит довольно умеренной. Тем более, что «Мазда» готова смело предъявить более дорогим одноклассникам ряд веских аргументов.

Первый — это яркая и запоминающаяся внешность, выполненная в корпоративном стиле японского производителя. Причем дизайнеры попали в «яблочко» не только с удачным экстерьером, но и с оригинальным оформлением салона. Смотрится CX-9 на твердый премиум.

Но если дизайн — категория субъективная, то вряд ли кто-то останется недовольным управляемостью «японца», который рулится как легковая «пузотерка». Его кузов ниже и призместее своих конкурентов, и благодаря сбалансированной подвеске СХ-9 демонстрирует великолепную устойчивость при маневрах, и стабильно удерживает заданную траекторию. Нет у него и пробем с динамикой, хотя под капотом не самый большой «табун» в классе.

Так что в плане ездовых характеристик, японский кроссовер даст фору не одному представителю сегмента, и он готов достойно отстаивать звание комфортабельного и надежного семейного автомобиля.

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27 августа 2019
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