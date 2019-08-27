Битва гигантов: Mazda CX-9 против конкурентов

Начнем с главного — с цены. Стоимость Mazda CX-9 стартует от 2 820 000 рублей, и в этом привилегированном флагманском классе доступнее него только две модели.

Дешевле только двое

Самым низким ценником может похвастаться младшая версия крупногабаритного кроссовера Nissan Murano с 3,5-литровым мотором мощностью 249 л. с. и бесступенчатым вариатором — 2 300 000 рублей. На второй позиции разместился KIA Mohave с 3-литровым турбодизелем мощностью 250 л. с. и восьмиступенчатым «автоматом» — 2 619 900.

Mazda CX-9 предлагается у нас только в полноприводном варианте с единственным бензиновым 2,5-литровым силовым агрегатом с турбонаддувом мощностью 231 л. с., который работает в паре с шестидиапазонным «автоматом». В его стандартную комплектацию входят двузонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, камера заднего вида и обогрев зон стеклоочистителей. Да, богато. Но зато в «базе» нет подогрева сидений.

Доступная цена младшей версии Nissan Murano объясняется отсутствием системы полного привода и третьего ряда сидений. А вот стандартная комплектация KIA Mohave приблизительно та же, что у Mazda CX-9, но «кореец» все же дешевле «японца» на целых 200 000 рублей.