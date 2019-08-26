«Митсубищи», «Хёндэ», «Ламборгини»: автомобильные марки, чьи названия обычно произносят неверно

Обыватели, далекие от автомобильной жизни, могут себе позволить путаться в названиях мировых автопроизводителей — им это простительно. Но даже некоторые матерые водители с огромным стажем эксплуатации самых разных машин, а также те автоманьяки, кто регулярно читает новости о мировом автопроме и смотрит «Формулу-1», часто ошибаются в названиях всемирно известных брендов.
Причем речь не идет о труднопроизносимых китайских брендах, сравнительно недавно появившихся на нашем рынке. Короче говоря, даже если автолюбитель не владеет иностранными языками и далек от лингвистических тонкостей, он все-таки должен раз и навсегда усвоить правильное произношение мастодонтов мирового автопрома. Портал «АвтоВзгляд» выделил самые распространенные ошибки на эту тему.
Mitsubishi
Едва ли не самая спорная ситуация сложилась с произношением японской Mitsubishi — «ши» или «си». Согласно официальной системе перевода японских слов на кириллицу, которую сто лет назад создал лингвист и востоковед Евгений Поливанов, в данном случае правильно произносить «Митсубиси». Однако три года назад представители Mitsubishi Motors Россия официально заявили, что поскольку в оригинале, в японском языке, окончание этого слова произносится как «щи» — «Митсубищи», то такое звучание, по их мнению, гораздо ближе к «ши». Так что с фонетической точки зрения наиболее сопоставимый вариант с оригинальным произношением бренда — именно «Митсубиши».
Hyundai
Не меньше путаницы с названием корейской Hyundai. Самые популярные варианты произношения — «Хундай», «Хендай» или «Хьюндай». Однако все эти варианты неправильные, поскольку слово «современность» по-корейски звучит, как «Хёндэ». Кстати, это закреплено в официальном наименовании российского представительства корейского концерна — «Хёндэ Мотор СНГ».
Lamborghini
Итальянцы произносят это слово, как «Ламборгини», потому что оно пишется «Lamborghini». А по правилам языка, если после буквы «g» стоит «h», то она звучит, как «г». При отсутствии «h» следовало бы произносить «Ламборджини». Так же, как и Maserati называет свои машины Ghibli, что по той же причине произносится как «Гибли», а не как «Джибли».
Поскольку создатель всемирно известного бренда Ferdinand Porsche по национальности был немцем, его фамилию по правилам транслитерации следует произносить как «Порше» с ударением на «о», а не на французский лад «Порше» с ударением на «е», как делают у нас многие. Совсем пренебрегать последней буквой «е» также неправильно с точки зрения лингвистики, так что кто еще до сих пор произносит Porsche, как «Порш», должны это учесть.
Mercedes-Benz
Дочь совладельца компании Mercedes-Benz Эмиля Еллинека звали «Мерседес» с ударением на второе «е». Хотя у нас почти все произносят «Мерседес» с акцентированием на последнюю «е», но это неправильно. Слово происходит от латинского «merces», означающее «дары». В испанском языке именем «Maria de las Mercedes» назван один из католических чудотворных образов Девы Марии «Мария Милосердная», где также ударение приходится на второй слог.