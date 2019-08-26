«Митсубищи», «Хёндэ», «Ламборгини»: автомобильные марки, чьи названия обычно произносят неверно

Причем речь не идет о труднопроизносимых китайских брендах, сравнительно недавно появившихся на нашем рынке. Короче говоря, даже если автолюбитель не владеет иностранными языками и далек от лингвистических тонкостей, он все-таки должен раз и навсегда усвоить правильное произношение мастодонтов мирового автопрома. Портал «АвтоВзгляд» выделил самые распространенные ошибки на эту тему.

Mitsubishi

Едва ли не самая спорная ситуация сложилась с произношением японской Mitsubishi — «ши» или «си». Согласно официальной системе перевода японских слов на кириллицу, которую сто лет назад создал лингвист и востоковед Евгений Поливанов, в данном случае правильно произносить «Митсубиси». Однако три года назад представители Mitsubishi Motors Россия официально заявили, что поскольку в оригинале, в японском языке, окончание этого слова произносится как «щи» — «Митсубищи», то такое звучание, по их мнению, гораздо ближе к «ши». Так что с фонетической точки зрения наиболее сопоставимый вариант с оригинальным произношением бренда — именно «Митсубиши».