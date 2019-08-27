Появился способ узнать о расположении каждой камеры-треноги ГИБДД в Подмосковье

На подмосковных шоссе появятся таблички, оповещающие автомобилистов о работе на данном участке передвижных камер-треног. Такую информацию распространило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

— На дорогах Московской области идет установка предупреждающих щитов о работе передвижных комплексов фотовидеофиксации. До конца осени в Подмосковье появится 500 первоочередных знаков — на каждой дороге, где работают комплексы, планируется установка нескольких щитов в начале и в конце участка, — указывается в сообщении ведомства.

Уточняется, что щиты будут располагаться не перед местами дислокации комплексов, а заблаговременно — чтобы водители заранее успели перестроиться. Знаки установят на участках, где работают как комплексы автоматической фиксации на базе автомобилей, так и треног.

Напомним, что в данный момент дорогах Московской области работает около 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации.