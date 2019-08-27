«Яндекс Такси» запретил ездить таксистам в центр Москвы

Сервис такси приступил к тестированию запретов вызова по определенным адресам в центре Москвы из-за большого количества установленных средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Иными словами, камер, «выписывающих» штрафы за нарушение разметки, а также правил стоянки и остановки.

Таксисты все чаще стали отказываться от подобных поездок по причине постоянных «писем счастья». А тут еще и сам агрегатор поддержал теряющих рейтинг водителей. Правда, временно.

Вопрос удобства встречи и погрузки-выгрузки пассажиров вроде бы сейчас решается.