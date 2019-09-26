На скоростных трассах Подмосковья заработали 7 новых коварных ловушек ГИБДД

Стало известно, что на территории Подмосковья заработали новые стационарные устройства фотовидеофиксации. Начали оформлять штрафные протоколы семь полицейских комплексов одного из самых коварных типов — вычисляющих среднюю скорость движения машины на участке дороги.

Если авто проехало контролируемый таким устройством отрезок со средней скоростью, превышающей установленную в этом месте более чем на 20 км/ч, владельцу транспортного средства отправится автоматический штраф.

Новые комплексы, следящие за скоростью на участке введены в строй на трассе М-3 «Украина» с 81,5 по 84,3 км (в Наро-Фоминске), на М-5 «Урал» с 41,9 по 40,3 км (в Раменском); на М-2 «Крым» в обоих направлениях с 62 по 63,9 км и обратно (в Чехове), а также на шоссе М-8 «Холмогоры» на участках: с 19,1 по 16,9 км (Мытищи) и в обоих направлениях на участке с 24,3 по 26,8 км(в Пушкино).