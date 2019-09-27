В России запатентовали китайского двойника Hyundai Santa Fe

Конечно, наличие патента — это еще не гарантия того, что автомобиль точно запустят в продажу в нашей стране. Но это, как минимум, говорит о том, что марка начала готовиться к такому развитию событий. Хотя, напомним, сам бренд уже три года как не реализует автомобили в нашей стране.

Стоит отметить, что во внешности Haima 8S явно прослеживается сходство с Hyundai Santa Fe четвертого поколения, представленного в России летом 2018 года на Московском автосалоне.

Новый «паркетник» из Поднебесной, построенный на платформе HMGA (Haima Global Architecture), в длину достигает 4565 мм, в ширину занимает 1850 мм при высоте в 1682 мм. Заметим, что оригинальный «Санта» в габаритах сильно превосходит свой китайский клон: на 205 мм — в длину и на 40 мм — в ширину. А по высоте уступает 2 мм.

На родине на старте продаж Haima 8S будет комплектоваться единственным мотором — 1,6-литровым бензиновым с турбиной мощностью 192 л. с., сочетающийся с шестиступенчатой «механикой», либо с АКП. Привод — только передний. Н рынке КНР кроссовер имеет ценник в 80 000 юаней, что при пересчете по актуальному курсу соответствует 723 000 рублям.