Продажи недорогого кроссовера Dongfeng AX4 стартуют в России в январе 2020 года

Фото Dongfeng
Бюджетный компактный SUV из Поднебесной, получивший Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) еще весной, приедет к российским официальным дилерам в декабре, а продажи стартуют сразу после новогодних праздников.
Иван Флягин

По предварительным данным, стоимость модели не превысит 1 млн рублей за начальную версию с 1,6-литровым двигателем мощностью 117 л. с. и пятиступенчатой «механикой».

Российским покупателям также будет доступна комплектация, заряженная 1,4-литровым турбомотором DFMA14Т и шеститупенчатым «роботом» Getrag с двумя сцеплениями. Ее ценник, скорее всего, перевалит рубеж в миллион рублей.

Салон китайского кроссовера оснащен атмосферной подсветкой, предлагающей восемь вариантов оттенков, а также мультимедийной системой с объемным звучанием 3D Sound by Arkamys.

В список оборудования Dongfeng AX4 входят камера заднего вида, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, шесть подушек безопасности и ассисиент экстренного торможения перед препятствием на малой скорости.

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27 сентября 2019
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