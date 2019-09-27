Продажи недорогого кроссовера Dongfeng AX4 стартуют в России в январе 2020 года

По предварительным данным, стоимость модели не превысит 1 млн рублей за начальную версию с 1,6-литровым двигателем мощностью 117 л. с. и пятиступенчатой «механикой».

Российским покупателям также будет доступна комплектация, заряженная 1,4-литровым турбомотором DFMA14Т и шеститупенчатым «роботом» Getrag с двумя сцеплениями. Ее ценник, скорее всего, перевалит рубеж в миллион рублей.

Салон китайского кроссовера оснащен атмосферной подсветкой, предлагающей восемь вариантов оттенков, а также мультимедийной системой с объемным звучанием 3D Sound by Arkamys.

В список оборудования Dongfeng AX4 входят камера заднего вида, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, шесть подушек безопасности и ассисиент экстренного торможения перед препятствием на малой скорости.