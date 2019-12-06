В России подорожали кроссоверы Mazda

Меньше всего изменилась цена на «четырехдверку»: отныне Mazda6 обойдется покупателю в 1 553 000 рублей. Напомним, автомобиль во всех вариантах комплектуется двухлитровым мотором мощностью 150 л. с., трудящимся с шестискоростным «автоматом» и системой переднего привода.

Немного меньше повезло тем, кто нацелился на покупку кроссовера Mazda CX-5, чей ценник потяжелел на 16 000 «целковых». Теперь паркетник, оснащенный 150-сильным двигателем и шестиступенчатой «механикой», «встанет» в 1 595 000.