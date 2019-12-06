В России подорожали кроссоверы Mazda

Фото: Mazda
Рост цен на российском автомобильном рынке продолжается: одни бренды заранее сообщают о подорожании после Нового года, другие же просто меняют прайсы без предупреждения. Так, компания Mazda переоценила почти всю продуктовую линейку, «прикрутив» к ценникам от 10 000 до 20 000 рублей.

Меньше всего изменилась цена на «четырехдверку»: отныне Mazda6 обойдется покупателю в 1 553 000 рублей. Напомним, автомобиль во всех вариантах комплектуется двухлитровым мотором мощностью 150 л. с., трудящимся с шестискоростным «автоматом» и системой переднего привода.

Немного меньше повезло тем, кто нацелился на покупку кроссовера Mazda CX-5, чей ценник потяжелел на 16 000 «целковых». Теперь паркетник, оснащенный 150-сильным двигателем и шестиступенчатой «механикой», «встанет» в 1 595 000.

  • На фото Mazda CX-5
  • На фото Mazda CX-9

Флагманский Mazda CX-9 подорожал сильнее всех. Сегодня его оценивают уже в 2 815 000 рублей. За эти деньги покупатель получает кроссовер в базе, оснащенный турбодвижком на 2,5 л с отдачей в 170 «лошадей».

Кстати, последний в начале ноября обновился для рынка Соединенных Штатов. С большой долей вероятности, российские покупатели тоже увидят рестайлинговую модель. Как писал портал «АвтоВзгляд», машина обзавелась системой Off-road Traction Assist, помогающей преодолевать сложные дороги, функцией бесконтактного открытия пятой двери, а также возможностью заменить диван второго ряда на два персональных кресла.

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6 декабря 2019
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