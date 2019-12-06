В России подорожали кроссоверы Mazda

Меньше всего изменилась цена на «четырехдверку»: отныне Mazda6 обойдется покупателю в 1 553 000 рублей. Напомним, автомобиль во всех вариантах комплектуется двухлитровым мотором мощностью 150 л. с., трудящимся с шестискоростным «автоматом» и системой переднего привода.
Немного меньше повезло тем, кто нацелился на покупку кроссовера Mazda CX-5, чей ценник потяжелел на 16 000 «целковых». Теперь паркетник, оснащенный 150-сильным двигателем и шестиступенчатой «механикой», «встанет» в 1 595 000.
Флагманский Mazda CX-9 подорожал сильнее всех. Сегодня его оценивают уже в 2 815 000 рублей. За эти деньги покупатель получает кроссовер в базе, оснащенный турбодвижком на 2,5 л с отдачей в 170 «лошадей».
Кстати, последний в начале ноября обновился для рынка Соединенных Штатов. С большой долей вероятности, российские покупатели тоже увидят рестайлинговую модель. Как писал портал «АвтоВзгляд», машина обзавелась системой Off-road Traction Assist, помогающей преодолевать сложные дороги, функцией бесконтактного открытия пятой двери, а также возможностью заменить диван второго ряда на два персональных кресла.