Автоодеяло для легкого пуска мотора в мороз: 1 плюс и 5 жирных минусов

Держатели смартфонов, зарядки, подсветки, антирадары, системы мониторинга… кажется, на просторах Интернета сегодня можно найти все. И, даже, такую странность, как автоодеяло. О нем и поговорим.

Старая телогреечка, потрепанное ватное лоскутное одеяло, войлок — чем только не укрывали в морозы моторы своих «Копеек», «Шестерок» и «Москвичей» наши деды и отцы. И при отсутствии технологий и знаний у автопроизводителей в этом действительно был какой-то смысл — моторный отсек меньше выхолаживался, двигатель медленнее остывал и быстрее прогревался, а из воздуховодов дул более теплый воздух.

Но для чего автомобильное одеяло нужно сегодня, когда технологии сделали большой скачек вперед? А есть ли вред от такого, казалось бы, безобидного аксессуара?

Ответ на первый вопрос, пожалуй, никого не удивит. На ходу двигатель, особенно дизельный, меньше выстуживается. Подкапотное покрывало также не дает быстро остывать двигателю на парковке. И если в автомобиле установлена система автозавода с датчиком температуры, то в морозы мотор будет запускаться реже, а значит, будет более экономично расходовать топливо. Плюс, автоодеяло улучшает звукоизоляцию двигателя. Некоторые производители таких покрывал обещают снижение шума на 10—30%.