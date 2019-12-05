Автоодеяло для легкого пуска мотора в мороз: 1 плюс и 5 жирных минусов

Держатели смартфонов, зарядки, подсветки, антирадары, системы мониторинга… кажется, на просторах Интернета сегодня можно найти все. И, даже, такую странность, как автоодеяло. О нем и поговорим.
Старая телогреечка, потрепанное ватное лоскутное одеяло, войлок — чем только не укрывали в морозы моторы своих «Копеек», «Шестерок» и «Москвичей» наши деды и отцы. И при отсутствии технологий и знаний у автопроизводителей в этом действительно был какой-то смысл — моторный отсек меньше выхолаживался, двигатель медленнее остывал и быстрее прогревался, а из воздуховодов дул более теплый воздух.
Но для чего автомобильное одеяло нужно сегодня, когда технологии сделали большой скачек вперед? А есть ли вред от такого, казалось бы, безобидного аксессуара?
Ответ на первый вопрос, пожалуй, никого не удивит. На ходу двигатель, особенно дизельный, меньше выстуживается. Подкапотное покрывало также не дает быстро остывать двигателю на парковке. И если в автомобиле установлена система автозавода с датчиком температуры, то в морозы мотор будет запускаться реже, а значит, будет более экономично расходовать топливо. Плюс, автоодеяло улучшает звукоизоляцию двигателя. Некоторые производители таких покрывал обещают снижение шума на 10—30%.
Но есть у этого чудо-пледа и минусы. Например, если неправильно уложить его в моторный отсек, то можно закрыть воздухоприемник воздушного фильтра, а это — неправильная работа двигателя, повышенный расход, потеря тяги. Не исключено, что мотор и вовсе задохнется и заглохнет.
Случись случайно порвать такое одеяло, то минеральная вата из него разлетится по всему моторному отсеку, а ее мелкие частицы могут попасть в двигатель или печку, а потом и в легкие обитателей салона. Вряд ли это полезно для техники и человека.
При неправильной укладке автоодеяла, его может затянуть в приводные ремни. Последствия такой беспечности — не запланированный, возможно дорогой, ремонт.
А если при изготовлении покрывала были использованы некачественные материалы, то попав, например, на выпускной коллектор, оно может стать причиной возгорания. В интернетах вы наверняка найдете подобные видеоролики.
Ко всему прочему, покрывало под капотом является хорошим сборщиком грязи и пыли. Так что аллергики не будут в восторге от его использования, даже зимой.
Если таки вы решились на покупку аксессуара, то необходимо выбрать проверенного производителя. Помните: технологии дешевыми не бывают, а значит придется потратиться. Во-вторых, укладывать одеяло нужно очень аккуратно и правильно, подобрав его по размеру подкапотного пространства вашего автомобиля. И даже если оно размер в размер и изготовлено из огнеупорных материалов, обязательно проследить за тем, чтобы даже малая его часть не попадала на раскаленные части двигателя.