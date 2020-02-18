Цены на новые автомобили в России растут, как на дрожжах

Компания KIA подняла прайсы на всю продуктовую линейку на 10 000—50 000 рублей. Не остался в стороне и российский УАЗ, добавив к ценникам почти всех своих внедорожников по 15 000. Самая популярная в нашей стране японская марка увеличила более чем на 40 000 рублей стоимость седана Toyota Corolla, пережившего незначительное обновление.

Цены на некоторые модели BMW подскочили сразу на сумму от 60 000 до 240 000 «деревянных». А бренд Subaru, по данным портала «Цена Авто», скорректировал ценники уже дважды за только начавшийся год: на это раз на 10 000—30 000 подорожал кроссовер Forester в трех комплектациях из шести. Тем, кто нацелился на покупку седана Lexus LS 500, придется доложить 239 000 рублей. За кабриолет Mercedes-Benz E-класса нужно доплатить от 210 000 до 280 000, а за CLS — от 140 000 до 460 000 «целковых».

Зато паркетник Honda Pilot не только подорожал, но и подешевел: в базовой комплектации автомобиль стал доступнее на 26 000 рублей, а в двух оставшихся — прибавил в цене от ₽73 000 до 78 000.

Напомним, что за прошедший январь прайсы подняли сразу 30 автобрендов из 52-х, представленных в России, не считая производителей люксовых авто.