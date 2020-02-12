UAZ опять поднял цены почти на все модели

Фото: UAZ
После повышения ставки утилизационного сбора с начала нового года, большинство автопроизводителей уже успело переоценить свою продукцию. Спустя месяц та же участь постигла и автомобили Ульяновского автозавода. Под подорожание, как выяснил портал «АвтоВзгляд», попали три модели UAZ.

Отныне за внедорожники УАЗ «Хантер», «Патриот» и «Пикап» придется выложить на 15 000 рублей больше вне зависимости от комплектации и спецверсии. Так, Hunter в базовом варианте «Классик Fleet» оценили в 737 000, а «вездеход» в оранжевом цвете с «экспедиционником», силовыми бамперами и лебедкой обойдется в 999 900 рублей

Покупка UAZ Patriot со 135-сильным мотором и пятиступенчатой «механикой» теперь выльется в 819 900 «деревянных», с новым движком мощностью 149 л. с. и той же МКП — в 840 900. Недавно вышедший на рынок «Патриот» с «автоматом» получил ценник в ₽1 034 000.

UAZ Pickup в стартовой комплектации подорожал до 839 900 рублей. Такой грузовичок оснащается младшим двигателем. Более производительный пикап обзавелся прайсом в 860 900. Напомним, последний раз «уазовские» внедорожники дорожали в октябре прошлого года.

Тем временем ульяновцы готовят к премьере новый Patriot. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», внедорожник не получит абсолютно нового преемника: модель ждет глубокая модернизация. Автомобиль изменит облик, получит новый мотор и механическую коробку передач. В пару к движку будет определена и АКП. Речь идет об уже знакомом «уазоводам» агрегате Punch о шести скоростях. Новинка ожидается во второй половине 2021 года.

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12 февраля 2020
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