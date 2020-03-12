В России подорожали сразу пять моделей Toyota

Потенциальных покупателей больше всего огорчит внедорожник Toyota Land Cruiser 200, добавивший к ценнику от 41 000 до 101 000 рублей почти во всех комплектациях, кроме двух младших. Так что «вездеход» в базе с 309-сильным бензиновым мотором под капотом по-прежнему оценивается в 4 875 000 рублей.

«Проходимец» Toyota Land Cruiser Prado отныне обойдется на 53 000—69 000 рублей дороже. Тем, кто запланировал покупку этой модели, придется выложить от 2 552 000 «целковых». За эти деньги доступно авто, оснащенное 2,7-литровым бензиновым движком мощностью 163 л. с. в сочетании с пятискоростной «механикой».

Прайс еще одного рамного внедорожника Toyota Fortuner потяжелел на 52 000—82 000. Теперь модель в базе можно приобрести за 2 254 000 рублей. Бизнес-седан Toyota Camry подорожал на 42 000 — 53 000 рублей во всех вариантах, кроме недавно представленного авто в версии S-Edition.

Минимальную надбавку от 26 000 до 29 000 рублей прикрутили к ценнику на пикап Hilux. Последний получил начальный прайс в 2 332 000 ₽ Кстати, как сообщили аналитики проекта «Цена Авто», все пять моделей сохраняли свои прейскуранты неизменными более года. Так что можно смело предположить, что подорожание никак не связано с текущей девальвацией рубля. Поэтому вполне возможно, что машины в ближайшем будущем еще раз поднимутся в цене.