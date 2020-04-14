УАЗ резко поднял цены на свои внедорожники

Меньше остальных подорожал UAZ Hunter. Отныне «вездеход» свежего года выпуска обойдется в 762 000 рублей. Напомним, что авто приводится в движение безальтернативным 134,6-сильным бензиновым мотором объемом 2,7 л, работающий вместе с пятискоростной «механикой», двухступенчатой раздаточной коробкой и системой полного привода.

Ценник UAZ Pickup вырос на 22 500 — 35 000 рублей в зависимости от комплектации. Отныне покупка российского пикапа выльется в 877 500. Стоит отметить, что грузовичок, вооруженный «автоматом», чьи продажи стартовали в начале апреля, сохранил свою первоначальную стоимость. Но это и не удивительно. Новинка и без того оказалась не из дешевых — от 1 181 000 рублей.

Внедорожник с грузовой платформой оснастили шестидиапазонной АКП Punch Powerglide 6L50, работающей в паре с доработанным 2,7-литровым ZMZ Pro мощностью 149,6 л. с.

На 30 000 — 45 000 рублей подорожал UAZ Patriot. За «проходимца» придется выложить от 865 000 «деревянных». Отметим, что цена ны УАЗы, произведенные в прошлом году, остались прежними.