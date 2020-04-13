Нюансы выживания: о чем забыли власти Москвы, вводя цифровые пропуска на машины

— У меня онкобольная бабушка, 3—4 раза в неделю мы ездим в больницу, плюс мотаемся по аптекам, поликлиникам за разными выписками, так называемыми стеклами и прочим. А еще надо льготы оформить на лекарства, да и за едой ходить… Направила запрос на mos.ru: «Каким образом мне укладываться в лимит пропусков и с просьбой его расширить». Ответа нет.

— Вот, например, приедет волонтер к двери лежачего больного — и что? Кто ему дверь откроет? Или доброволец должен сначала еще и курьером метнуться, чтобы ключи от чужой квартиры на другом конце города взять?

— Еще надо учесть ситуацию, что сейчас полно мошенников развелось под видом соцработников. Я родителей прошу никому дверь не открывать… И не очень ясно, почему считается, что родные дети обязательно заразят пожилых родителей, а волонтеры и соцработники (как их вообще может хватить на огромный город) — нет?

— Приходит соцработник с едой. Но почему г-н Лысенко не знает, что уход за больным не ограничивается приносом пищи? Социальный работник не моет, не готовит, не кормит, не убирает подгузники и т. д. На каком облаке сидят эти дяди?

И очень четко обрисовала проблему непроработанности чиновничьих указов и указивок муниципальный депутат Юлия Галямина: