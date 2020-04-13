Нюансы выживания: о чем забыли власти Москвы, вводя цифровые пропуска на машины

Так, заглянув в популярные у водителей сообщества в соцсетях, портал «АвтоВзгляд» выяснил: многие моторизованные граждане уверены, что наиболее пострадавшей стороной станут, по воле градоначальника, больные и слабые. Что, впрочем, уже не удивляет после многолетнего отказа столичного Дептранса сделать бесплатными парковки у городских больниц и поликлиник. Как не удивил и тот факт, что сегодня, в условиях жесткой эпидемиологической ситуации в городе, флаг бесчеловечности перехватил у ведомства г-на Ликсутова Департамент информационных технологий Москвы.
Его глава Эдуард Лысенко так и не смог объяснить, как людям ездить к своим лежачим маломобильным или не полностью дееспособным родственникам. Он просто заметил, что «в этих ситуациях у нас есть соответствующие по линии Департамента труда и соцзащиты возможности получения социальных услуг на этот период». Тем временем интернет запестрел комментариями и вопросами, на которые у московской мэрии в целом, и у всех ее департаментов в частности, явно нет ответа:
— У меня онкобольная бабушка, 3—4 раза в неделю мы ездим в больницу, плюс мотаемся по аптекам, поликлиникам за разными выписками, так называемыми стеклами и прочим. А еще надо льготы оформить на лекарства, да и за едой ходить… Направила запрос на mos.ru: «Каким образом мне укладываться в лимит пропусков и с просьбой его расширить». Ответа нет.
— Вот, например, приедет волонтер к двери лежачего больного — и что? Кто ему дверь откроет? Или доброволец должен сначала еще и курьером метнуться, чтобы ключи от чужой квартиры на другом конце города взять?
— Еще надо учесть ситуацию, что сейчас полно мошенников развелось под видом соцработников. Я родителей прошу никому дверь не открывать… И не очень ясно, почему считается, что родные дети обязательно заразят пожилых родителей, а волонтеры и соцработники (как их вообще может хватить на огромный город) — нет?
— Приходит соцработник с едой. Но почему г-н Лысенко не знает, что уход за больным не ограничивается приносом пищи? Социальный работник не моет, не готовит, не кормит, не убирает подгузники и т. д. На каком облаке сидят эти дяди?
И очень четко обрисовала проблему непроработанности чиновничьих указов и указивок муниципальный депутат Юлия Галямина:
— Почему чиновник из московского правительства считает, что государство лучше позаботится о людях с инвалидностью, чем собственные дети? Но откуда взялась такая глубокая уверенность, что соцработник (а часто и волонтер), общающийся не с одним пожилым человеком, ходящий из квартиры в квартиру, из подъезда в подъезд, меньше подвержен риску, чем люди, которые помогают только своим родственникам.
Второе, что предлагает бюрократ ― обманывать свою собственную систему, обманывать государство. Есть пропуск на работу ― используй не по назначению! А нельзя ли было просто более чутко отнестись к тому, что ситуаций бывает очень много и разных? Что прежде, чем издавать указы, надо немного посмотреть на мир глазами обычных людей.
Впрочем, все эти персоны из федеральных и местных правительств живут на облаке. Они никогда не общались с обычными людьми, не начинали свою карьеру с самого близкого к людям муниципального уровня. Поэтому они попросту не знают и не понимают наших проблем, — заключает депутат.
Добавим к этому мнению муниципального депутата и тот факт, что не знают и не понимают чиновники и таких банальных вещей, что часть до сих пор работающих граждан имеет несовершеннолетних детей. Как быть с нянями в случае, если оба родителя обязаны работать (скажем, организация и позиции работающих в них родителей относятся к критически важным), сады закрыты, а бабушки, естественно, ушли в глухую самоизоляцию?
Короче говоря, ситуаций, в которых уже оказались и в ближайшие дни окажутся обескураженные запретом на передвижение горожане — не сосчитать. И мэрия их не учла совершенно, но зато уже знает, на сколько оштрафует нарушителей самоизоляции. Интересно, что при этом к себе власти традиционно лояльны. Так, контактировавший с коронавирусными больными председатель Московской городской думы г-н Шапошников уже успел посетить ведущий телеканал и сообщить, что за каждый выезд без спецпропуска москвичей будут штрафовать по нескольку раз в день.
Двойная бухгалтерия, двойные стандарты…