В России начали продавать особенный UAZ Patriot

«Вездеход» UAZ Patriot Antarctic Edition будет собран в количестве 200 экземпляров. Это число символизирует 200-летний юбилей открытия в 1820 году шестого материка — Антарктиды — морской кругосветной экспедицией, возглавляемой Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

Кузов необычного «Патриот» Antarctic Edition окрашен в белый перламутровый цвет. Внедорожник оснащен контрастными 16-дюймовыми стальными дисками черного цвета и решеткой радиатора с затемненными элементами. Кроме того, авто отличается шильдиками с названием спецверсии на водительской двери и на кейсе для «запаски», а также «экспедиционником» с лестницей в районе пятой двери.