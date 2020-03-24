В России начали продавать особенный UAZ Patriot

«Вездеход» UAZ Patriot Antarctic Edition будет собран в количестве 200 экземпляров. Это число символизирует 200-летний юбилей открытия в 1820 году шестого материка — Антарктиды — морской кругосветной экспедицией, возглавляемой Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.
Кузов необычного «Патриот» Antarctic Edition окрашен в белый перламутровый цвет. Внедорожник оснащен контрастными 16-дюймовыми стальными дисками черного цвета и решеткой радиатора с затемненными элементами. Кроме того, авто отличается шильдиками с названием спецверсии на водительской двери и на кейсе для «запаски», а также «экспедиционником» с лестницей в районе пятой двери.
По умолчанию, такой «проходимец» комплектуется «противотуманками» и круиз-контролем, а также обогревом руля, лобового стекла и всех кресел. Опционально новинке доступны климат-контроль, информационно-развлекательная система с навигатором и предпусковой подогреватель. Кроме того, за доплату можно приобрести пакет «Оффроуд» с защитой рулевых тяг и лебедкой.
Под капотом этого «Патриота» прячется 149,6-сильный ZMZ Pro объемом 2,7 л, сочетающийся с пятиступенчатой «механикой» и раздаточной коробкой. Ценник стартует от 1 062 000 рублей. Для сравнения: внедорожник с таким же мотором и МКП в комплектации «Классик» оценивается в ₽840 900.