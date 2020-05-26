Новый Skoda Rapid подешевел, как только поступил в продажу

Окончательный прейскурант на Skoda Rapid второго поколения чешский бренд огласил в конце марта, а первые «живые» авто начали отгружать дилерам в начале мая. Теперь же для модели запустили антикризисную программу Start Edition, дающую возможность сэкономить 25 000 рублей на покупке автомобиля в комплектациях Active и Ambition.
Напомним, что новый Rapid представлен россиянам в четырех вариантах: Entry, Active, Ambition и Style. Так что авто в базе, оснащенное 1,6-литровым мотором мощностью 90 л. с. и пятиступенчатой «механикой», сохранило прайс в 792 000 рублей. Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», он и без того на 37 000 ниже стартовой цены дореформенного автомобиля.
«Рапид» Active и Ambition теперь оценивается в 804 000 и 874 000 рублей соответственно. Акция затронула авто и в «максималке», укомплектованное 110-сильным движком, работающим вместе с шестискоростным «автоматом». Такой вариант теперь оценивается в 1 075 000 вместо 1 125 000 рублей. Кстати, под акцию попадают и пакеты опций.
Стоит отметить, что Skoda Rapid — был лидером российских продаж бренда. Но апрель, который назвали «черным» из-за серьезного падения рынка, показал необычные результаты. Так, по данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в апрельские лидеры внутри продуктовой линейки бренда выбилась Skoda Octavia с результатом в 820 проданных экземпляров (-59,8% по сравнению с 2019 годом).
На втором месте оказался кроссовер Kodiaq (810 авто, −58,8%), а первую тройку замкнул Karoq (754 паркетника), чья реализация стартовала в январе 2020 года. Rapid же скатился на четвертую строчку (622 машины, −76,4%).