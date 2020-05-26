Новый Skoda Rapid подешевел, как только поступил в продажу

Окончательный прейскурант на Skoda Rapid второго поколения чешский бренд огласил в конце марта, а первые «живые» авто начали отгружать дилерам в начале мая. Теперь же для модели запустили антикризисную программу Start Edition, дающую возможность сэкономить 25 000 рублей на покупке автомобиля в комплектациях Active и Ambition.

Напомним, что новый Rapid представлен россиянам в четырех вариантах: Entry, Active, Ambition и Style. Так что авто в базе, оснащенное 1,6-литровым мотором мощностью 90 л. с. и пятиступенчатой «механикой», сохранило прайс в 792 000 рублей. Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», он и без того на 37 000 ниже стартовой цены дореформенного автомобиля.