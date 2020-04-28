В России начали продавать Skoda Karoq в полноприводном варианте

Полноприводный Skoda Karoq, в отличие от моноприводного кроссовера, где движок работает в паре с восьмискоростным «автоматом», приводится в движение 1,4-литровым мотором мощностью 150 л. с., сочетающимся с шестиступенчатой DSG.

Компактный Karoq в модификации 4x4, получивший дорожный просвет в 164 мм, доступен во всех трех предложенных комплектациях — Active, Ambition и Style. В базе такое авто оснащается кондиционером, мультимедийным комплексом с восемью динамиками, центральным подлокотником и мультифункциональным рулем в кожаной оплетке, а также передними креслами с подогревом и четырьмя айрбэгами. Кстати, за доплату автомобилю с приводом на обе оси доступны 18-дюймовые легкосплавные диски и функция Auto Hold, автоматически включающая стояночный тормоз, к примеру, на светофорах.

Skoda Karoq 4x4 оценивается в 1 468 000 рублей. Для сравнения отметим, что переднеприводный «Карок» обойдется в ₽1 387 000. Между тем, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в скором будущем в распоряжении модели появится скромный «атмосферник» с отдачей в 110 «лошадей» калужского производства, трудящийся с МКП или с шестидиапазонным «автоматом». Karoq с таким движком получит и наиболее бюджетный прайс.