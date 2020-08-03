Какие автомобили LADA можно купить с огромной выгодой

Стоит начать с того, что Волжский автозавод запустил льготную программу продаж битопливных автомобилей LADA CNG, работающих, как на бензине, так и на природном газе. Благодаря субсидиям из федерального бюджета, предоставляемым производителям газо-бензиновой техники, бренд дает скидку в 138 000 рублей. Отметим, что в «вазовской» продуктовой линейке имеется три модели с газобаллонным оборудованием — Vesta в кузове седан, а также пассажирский универсал и грузовой фургон семействаLargus.

Кроме того, практически все автомобили LADA участвуют в госпрограммах льготного кредитования. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», 10-процентную выгоду может получить каждый россиянин (25-процентную — житель Дальневосточного федерального округа), покупающий автомобиль впервые, либо имеющий в семье одного несовершеннолетнего ребенка и более. А еще скидку дают медработникам, трудящимся в госучреждении, или гражданам, отдающим авто по Trade-in.

Но, похоже, и в этой бочке меда найдется ложка дегтя: на внедорожник Niva, с недавних пор вставшего в ряды LADA, скидок по государственным программам не выдается. Напомним: «вездеход», сменивший заморский шильд Chevrolet на российскую ладью, начали продавать в последних числах июля 2020 года. Авто получило слегка подретушированную внешность, новые центральную панель, «приборку» и руль.