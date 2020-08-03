Что скрывается за фразой «Пустой руль в автомобиле»

«Руль — пустой…» — что это означает? Что обод полый или нечто другое? Но главное, на что это влияет и как с этим жить, если ты купил автомобиль, а потом прочитал в журнале, что у него руль пустоват?

Для специалистов подобные фразы — обыденность и следствие понимание процессов, происходящих в автомобиле во время движения. И дабы быть, что называется, в теме, нужно немного разобраться. В нашем случае, как вы уже поняли, в управлении автомобилем.

Чтобы фраза «Пустой руль» стала более понятной, следует сперва выяснить, что означает другое понятие — «Обратная связь».

Рулевое управление автомобиля настроено так, что если во время движения повернуть руль в одну или другую сторону, он будет стремиться самостоятельно вернуться в свое обычное положение или в околонулевую зону. Если вы обращали внимание, на гоночных машинах «ноль» руля обозначен черточкой на 12 часах. Для лучшего ориентира такую же черточку, совпадающую с той, что на руле, рисуют и на панели приборов — так спортсмен лучше понимает, на какой угол колеса его автомобиля вывернуты в данный момент. Так вот: руль при правильной настройке будет стремиться, чтобы обе эти черточки совпадали.