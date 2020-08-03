Что скрывается за фразой «Пустой руль в автомобиле»

«Руль — пустой…» — что это означает? Что обод полый или нечто другое? Но главное, на что это влияет и как с этим жить, если ты купил автомобиль, а потом прочитал в журнале, что у него руль пустоват?
Для специалистов подобные фразы — обыденность и следствие понимание процессов, происходящих в автомобиле во время движения. И дабы быть, что называется, в теме, нужно немного разобраться. В нашем случае, как вы уже поняли, в управлении автомобилем.
Чтобы фраза «Пустой руль» стала более понятной, следует сперва выяснить, что означает другое понятие — «Обратная связь».
Рулевое управление автомобиля настроено так, что если во время движения повернуть руль в одну или другую сторону, он будет стремиться самостоятельно вернуться в свое обычное положение или в околонулевую зону. Если вы обращали внимание, на гоночных машинах «ноль» руля обозначен черточкой на 12 часах. Для лучшего ориентира такую же черточку, совпадающую с той, что на руле, рисуют и на панели приборов — так спортсмен лучше понимает, на какой угол колеса его автомобиля вывернуты в данный момент. Так вот: руль при правильной настройке будет стремиться, чтобы обе эти черточки совпадали.
И это возможно благодаря настроенному углу между осью поворота переднего колеса и вертикалью — кастора. При этом, чем больше угол поворота руля, тем ощутимее то противодействующее усилие, которое пытается вернуть «баранку» в нулевую зону. Все это называется обратной связью, и работает в нормальных условиях, а не когда вы на скорости далеко за «сотню» ввваливаетесь в поворот с обледенелым асфальтом на летней резине.
Современные автомобили оснащены различными усилителями рулевого управления — это может быть гидравлическое, электрическое или комбинированное. Они облегчают работу рулем, однако при этом могут снижать качество обратной связи. То есть водитель может не ощущать себя единым целым с автомобилем, и не чувствовать связи между «баранкой» и колесами. Иными словами: руль пустой.
Такой эффект в рулевом управлении частенько встречался на ранних изделиях китайского автопрома. Но на более поздних моделях, настройку шасси которых доверяют профессионалам из мира спорта, это уже редкость. Как редкость и на автомобилях именитых автопроизводителей. Нет-нет, погрешность всегда имеет место быть, но она не столь явная. И именно поэтому вместо жесткой фразы «руль пустой» в тех же автомобильных обзорах, если и можно встретить подобное утверждение, то выглядит оно более щадящее — «руль пустоват». Читай — ничего страшного.