АВТОВАЗ представил новейший Largus Cross Quest

Так, «Квесту» полагаются новые передние сиденья, улучшенная шумоизоляция, оригинальные колеса и черные корпуса зеркал. Отдельно упоминается, что передние кресла имеют трёхступенчатый подогрев, развитый профиль и комбинированную обивку из ткани и экокожи.
О самом интересном — цене — тольяттинский автогигант предпочёл умолчать. Видимо, интрига будет раскрыта, когда завод выйдет из планового отпуска.
Сейчас семиместный Largus Cross стоит от 818 900 рублей. Поэтому можно смело предположить, что Quest обойдётся клиентам не меньше 900 000 в российской валюте.
Добавим, что дорогая версия, вероятно, станет лебединой песней текущего «Ларгуса». Уже осенью на конвейер должна встать машина, пережившая глубокий рестайлинг. По данным «АвтоВзгляда», универсал-ветеран прикинет на себя подправленную внешностью и другой интерьер.