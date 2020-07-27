АВТОВАЗ представил новейший Largus Cross Quest

Так, «Квесту» полагаются новые передние сиденья, улучшенная шумоизоляция, оригинальные колеса и черные корпуса зеркал. Отдельно упоминается, что передние кресла имеют трёхступенчатый подогрев, развитый профиль и комбинированную обивку из ткани и экокожи.

О самом интересном — цене — тольяттинский автогигант предпочёл умолчать. Видимо, интрига будет раскрыта, когда завод выйдет из планового отпуска.