АВТОВАЗ представил новейший Largus Cross Quest

Фото: АВТОВАЗ
АВТОВАЗ выпустил спецверсию «Ларгуса» с длинным названием LADA Largus Cross Quest. Для справки: с английского Quest переводится, как «квест», «поиск» или даже «дознание». Почему для новинки подобрали именно такое имя, пресс-офис АВТОВАЗа решил не уточнять. Зато с радостью перечислил все отличия лимитированной серии.

Так, «Квесту» полагаются новые передние сиденья, улучшенная шумоизоляция, оригинальные колеса и черные корпуса зеркал. Отдельно упоминается, что передние кресла имеют трёхступенчатый подогрев, развитый профиль и комбинированную обивку из ткани и экокожи.

О самом интересном — цене — тольяттинский автогигант предпочёл умолчать. Видимо, интрига будет раскрыта, когда завод выйдет из планового отпуска.

  • Фото: АВТОВАЗ
  • Фото: АВТОВАЗ

Сейчас семиместный Largus Cross стоит от 818 900 рублей. Поэтому можно смело предположить, что Quest обойдётся клиентам не меньше 900 000 в российской валюте.

Добавим, что дорогая версия, вероятно, станет лебединой песней текущего «Ларгуса». Уже осенью на конвейер должна встать машина, пережившая глубокий рестайлинг. По данным «АвтоВзгляда», универсал-ветеран прикинет на себя подправленную внешностью и другой интерьер.

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27 июля 2020
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