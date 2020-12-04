Новый LADA Largus сфотографировали на конвейере

Фото: vk.com, группа AvtoVAZ News.
Шпионы не устают радовать фанатов марки LADA. На этот раз сотрудник АВТОВАЗа не побоялся прямо на конвейере сфотографировать новый LADA Largus. Портал «АвтоВзгляд» рассмотрел снимки.

Те машины, что сейчас покидают заводской конвейер, формально носят статус предсерийных: сейчас их выпускают по девять экземпляров ежедневно, чтобы работники автозавода могли отработать технологию сборки. Затем универсалы разъедутся по дилерам: рестайлинговые «Ларгусы» выставят в шоурумах и будут показывать потенциальным покупателям. Об этом сообщает паблик AvtoVAZ News.

  • Фото: vk.com, группа AvtoVAZ News.
  • Фото: vk.com, группа AvtoVAZ News.

Опубликованные снимки снова подтверждают то, что уже неоднократно рассказывал портал «АвтоВзгляд». Фары, капот и крылья вазовцы взяли от Renault Logan второго поколения, а вот бампер — свой собственный, чтобы модель по стилю напоминала «Весту» и «Гранту». Боковины и задняя часть новинки рынка останутся прежними.

Свежих фотографий салона пока нет, но мы точно знаем: передней частью салона поделится другой Renault — кроссовер Duster. А вот руль, сиденья, подлокотник и медиасистема — от LADA XRAY. В плане техники вообще не планируется ничего нового.

Добавим, что на этой неделе фотошпионы попортили много крови боссам АВТОВАЗа. В Сочи, где автогигант любит проводить рекламные съемки, неожиданно сфотографировали будущую LADA Niva. Притом нам удалось разузнать некоторые подробности об этой машине.

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4 декабря 2020
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