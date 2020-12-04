Новый LADA Largus сфотографировали на конвейере

Опубликованные снимки снова подтверждают то, что уже неоднократно рассказывал портал «АвтоВзгляд». Фары, капот и крылья вазовцы взяли от Renault Logan второго поколения, а вот бампер — свой собственный, чтобы модель по стилю напоминала «Весту» и «Гранту». Боковины и задняя часть новинки рынка останутся прежними.

Свежих фотографий салона пока нет, но мы точно знаем: передней частью салона поделится другой Renault — кроссовер Duster. А вот руль, сиденья, подлокотник и медиасистема — от LADA XRAY. В плане техники вообще не планируется ничего нового.

Добавим, что на этой неделе фотошпионы попортили много крови боссам АВТОВАЗа. В Сочи, где автогигант любит проводить рекламные съемки, неожиданно сфотографировали будущую LADA Niva. Притом нам удалось разузнать некоторые подробности об этой машине.