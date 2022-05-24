Дешевые автомобили из Ирана, готовые приехать в Россию

Самым крупным автопроизводителем в Иране считается компания IKCO, которая продает машины под брендом Iran Khodro. Заводы фирмы работают в Иране, Азербайджане и Латинской Америке. Кстати, из Азербайджана они могут быстро попасть в Россию. Тем более, что наши покупатели уже имели возможность знакомства с машинами этой марки.

К примеру, вспомним седан Iran Khodro Samand, который продавали у нас официально. Автомобиль представлял из себя перелицованный Peugeot 405, зато стоил значительно дешевле француза. Собирали модель на тот момент в Белоруссии, но в 2009 году продажи прекратили из-за того, что автомобиль не вписывался в новые экостандарты Евро−4. Зато сейчас, когда эконормы фактически отменены, дорога на наш рынок открыта. Можно ограничиться лишь внешним рестайлингом.

Кстати, «Саманд» уже проходил модернизацию и после этого стал называться Soren. В его основе, как и прежде лежит шасси Peugeot 405, а вот в моторной гамме прибыло. К «атмосферникам» объемом 1,6 л (110 и 114 л. с.) и 1,8 л (100 л. с.) добавился наддувный мотор 1,7 л (148 л. с.) Этот агрегат — совместная разработка иранцев и компании FEV. А в основе лежит французский двигатель TU5.