Дешевые автомобили из Ирана, готовые приехать в Россию

Самым крупным автопроизводителем в Иране считается компания IKCO, которая продает машины под брендом Iran Khodro. Заводы фирмы работают в Иране, Азербайджане и Латинской Америке. Кстати, из Азербайджана они могут быстро попасть в Россию. Тем более, что наши покупатели уже имели возможность знакомства с машинами этой марки.
К примеру, вспомним седан Iran Khodro Samand, который продавали у нас официально. Автомобиль представлял из себя перелицованный Peugeot 405, зато стоил значительно дешевле француза. Собирали модель на тот момент в Белоруссии, но в 2009 году продажи прекратили из-за того, что автомобиль не вписывался в новые экостандарты Евро−4. Зато сейчас, когда эконормы фактически отменены, дорога на наш рынок открыта. Можно ограничиться лишь внешним рестайлингом.
Кстати, «Саманд» уже проходил модернизацию и после этого стал называться Soren. В его основе, как и прежде лежит шасси Peugeot 405, а вот в моторной гамме прибыло. К «атмосферникам» объемом 1,6 л (110 и 114 л. с.) и 1,8 л (100 л. с.) добавился наддувный мотор 1,7 л (148 л. с.) Этот агрегат — совместная разработка иранцев и компании FEV. А в основе лежит французский двигатель TU5.
Есть у IKCO и модель Dena. Это, по сути, тот же Soren, но в более богатом оснащении. У него иные кузовные панели, довольно сильно измененный салон, а еще автомобиль комплектуется боковыми подушками безопасности. Что касается силовых агрегатов, то они такие же, как и у Soren.
Самая современная модель производителя — седан Runna. В ее основе лежит, опять же, французский Peugeot 206, а под капотом работает бензиновый 1,6-литровый мотор мощностью 105 сил в паре с «механикой». В салоне есть кондиционер, простенькая мультимедиа, но зато две подушки безопасности.
В целом, автомобили Iran Khodro точно будут брать, ведь по комфорту они заметно превосходят, скажем, LADA Granta, да и с «Логаном», а также некоторыми «китайцами» потягаться смогут. В общем, шансы, что Россиию буквально завалят дешевыми и простыми в обслуживании машинами велики, как никогда.
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