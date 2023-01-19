Сколько теперь стоят Kia Rio, VW Polo, Skoda Rapid и прочие «бюджетники»

Сразу скажем, что ситуация с ценами и наличием автомобилей может несколько отличаться даже в границах одного города, чего уж говорить о целой стране. Тем не менее, некоторые выводы все равно сделать можно. Какие именно? Например, о том, что за последние полгода «бюджетники» прибавили в стоимости не так уж много. Да и машин у дилеров все еще хватает. Но давайте о каждом бренде по порядку.
HYUNDAI
Наш тур по дилерским центрам начался с салона Hyundai — абсолютно пустого шоу-рума, где не то что автомобилей, а даже людей не было. Один-единственный сотрудник, скучающий менеджер по продажам, рассказал, что может предложить разве что «Теслы» или Geely. Мол, «корейцев» у них не осталось «от слова совсем». Производство Hyundai в России прекратилось, а потому одни дилеры переориентировались на китайские марки, другие — на импорт. Тот же Solaris везут из Казахстана, но седан дешевле 2 млн. рублей в столице не найти.
KIA
И какого было наше удивление, когда мы попали в салон Kia — полную противоположность шоу-руму Hyundai: машины стоят чуть ли не друг на друге, не протиснуться. В наличии есть как седаны Rio, так и хетчбэки Rio X. Самый доступный вариант — четырехдверка с 1,4-литровым мотором и «механикой». За автомобиль с полноценной мультимедийкой и камерой заднего вида дилер просит 1 890 000 рублей. Но предупреждает: «Рио» вот-вот закончатся — осталось всего 3 седана.
VOLKSWAGEN
Когда мы зашли в дилерский центр Volkswagen, у нас сложилось впечатление, будто, несмотря на все сложности, дела у вольфсбургцев идут неплохо. В шоу-руме красовались кроссоверы Taos, Tiguan, Touareg, Teramont. Нашлось местечко даже для Jetta VS5 (подробнее об этой китайско-немецкой модели можно почитать здесь) — именно он встречает гостей на входе вместо девочек-хостес, от которых всем дилерам, похоже, пришлось отказаться из-за кризиса.
А что же Polo? В автосалоне обнаружился и он. Модификации-комплектации предлагаются разные, а самая дешевая машина обойдется минимум в 1 890 000 рублей. Причем консультант уверил нас, что бюджетных лифтбэков на складе дилера — завались. В сумме «Поло» и «Рапидов» — аж 250 штук. Это кажется подозрительным, но какой смысл менеджеру обманывать? Ему же наоборот выгоднее нас напугать дефицитом, чтобы купили без раздумий. Так что поверим.
SKODA
В том дилерском кластере, где мы побывали, Skoda делит «жилплощать» с родственным Volkswagen. Хотя чешских автомобилей там, кажется, меньше: по одному представителю семейств Rapid, Octavia и Karoq. Нас главным образом интересовал первый — «Рапидов», как мы уже сказали, у ретейлера хватает. Правда, совсем не осталось машин на «механике». Самый же доступный лифтбэк с двумя педалями выудит из кошелька 1 960 000 рублей.
LADA
Разумеется, мы заглянули и в автосалон LADA — поинтересоваться моделями Granta и Vesta. Первую, конечно, в один ряд с некогда бюджетными иномарками никак не поставишь, но тем не менее. Итак, автомобилей с ABS (тех, что выпускались до кризиса) у выбранного нами дилера не оказалось. Только машины без антиблокировочной системы тормозов, но с подушками безопасности — от 772 000 рублей. Дефицита нет.
Что же касается Vesta, то ее меньше, чем за 1,8 млн. целковых не купить. За эти деньги консультант предложил нам дорестайлинговый седан в модификации Sport — тот, что с 1,8-литровым мотором на 145 сил и «ручкой». Тем же, кто желает обзавестись посвежевшей «Вестой», следует приготовить от 2 250 000 рублей. Это — минимальная цена седана. Да-да, если раньше дилеры отпускали только универсалы, то теперь торгуют и четырехдверками.