Сколько теперь стоят Kia Rio, VW Polo, Skoda Rapid и прочие «бюджетники»

Сразу скажем, что ситуация с ценами и наличием автомобилей может несколько отличаться даже в границах одного города, чего уж говорить о целой стране. Тем не менее, некоторые выводы все равно сделать можно. Какие именно? Например, о том, что за последние полгода «бюджетники» прибавили в стоимости не так уж много. Да и машин у дилеров все еще хватает. Но давайте о каждом бренде по порядку.

HYUNDAI

Наш тур по дилерским центрам начался с салона Hyundai — абсолютно пустого шоу-рума, где не то что автомобилей, а даже людей не было. Один-единственный сотрудник, скучающий менеджер по продажам, рассказал, что может предложить разве что «Теслы» или Geely. Мол, «корейцев» у них не осталось «от слова совсем». Производство Hyundai в России прекратилось, а потому одни дилеры переориентировались на китайские марки, другие — на импорт. Тот же Solaris везут из Казахстана, но седан дешевле 2 млн. рублей в столице не найти.