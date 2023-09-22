Больше «китайцев»: Changan открывает в России «официальные» продажи машин Avatr

Changan официально объявил о подготовке запуска в России своего суббренда Avatr — премиального подразделения, электромобили которого созданы в партнерстве с одним из ведущих производителей микроэлектроники Huawei. Выглядят машины роскошно, они до безумия технологичны, конкуренцию Tesla точно составить могут. Да и модельные линейки у китайцев и американцев плюс-минус схожи.

Сроки «официальной» премьеры марки Avatr уже обозначены — 2024 год. Вероятно, автостроитель ждет вступления в силу недавно оговоренных ограничений — тех, что Минпромторг планирует ввести на параллельный импорт. Согласно им, напомним, производители, которые не ушли из России, смогут потребовать запрета «серых» поставок своей продукции в наши широты.

Для Changan это весьма актуально, ведь Avatr 11 можно купить уже сейчас. Причем предложение достаточно широкое — более 140 объявлений. Чтобы стать владельцем премиального электрокара, нужно заплатить от 5 109 000 рублей за слегка подержанную машину до 6 500 000 — за новую. Самый дорогой лот — 12 200 000 целковых. Видать, конкурировать «в открытую» купцы из Поднебесной не желают.