Haval представит в России сразу семь новинок в 2024 году

Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на материалы дилерской конференции марки, новинки появятся на рынке уже в феврале. Первенцем станет рестайлинговый Jolion, который получит иные бамперы и радиаторную решетку с вертикальными ламелями а-ля AMG. Вся техника останется прежней. Стоить обновленный Jolion будет 1,9—2,8 млн. рублей.
Новый Haval F7, известный в Китае как Monster, станет изрядно крупнее нынешнего и получит два мотора на выбор. Цена составит 2,7—3,5 млн. рублей, на конвейер он встанет в июне 2024 года, а продажи стартуют в августе.
Кроссовер Haval F8 предложит 2,0-литровый мотор мощностью 236 л. с. и 9-ступенчатый «робот» с полным приводом. Гибридный вариант — 1,5-литровый ДВС и пару электромоторов совокупной мощностью 299 сил. За него попросят 4,2—4,9 млн. рублей: старт производства намечен на июль, а купить «восьмерку» можно будет в сентябре.
Еще одна новинка — похожий на Dargo внедорожник Haval H3 с 1,5-литровым 150-сильным мотором и передним приводом или 184-сильной версией с четырьмя ведущими колесами. Он обойдется россиянам в 2,79—3,19 млн. рублей.
Самая крупная модель марки — огромный внедорожник H5 на базе пикапа GWM King Kong Poer, который получит дизельный мотор на 150 л. с. и 190-сильный бензиновый. Стоить он будет 3,5—4 млн. рублей.
Флагман бренда, Haval Н9, тоже сменит поколение и получит — на выбор покупателя — бензиновый и дизельный агрегаты. Его цена составит 4,29—5,79 млн. рублей. Производство начнется в мае, а на рынок Н9 выйдет в августе.
Наконец, модель H7, которую в Китае знают как второе поколение Dargo — с прежней платформой и изрядно обновленной внешностью. Стоимость новинки составит 3,2—4,5 млн. рублей. На конвейер она встанет в августе, а в продажу поступит в октябре.