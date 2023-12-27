Haval представит в России сразу семь новинок в 2024 году

Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на материалы дилерской конференции марки, новинки появятся на рынке уже в феврале. Первенцем станет рестайлинговый Jolion, который получит иные бамперы и радиаторную решетку с вертикальными ламелями а-ля AMG. Вся техника останется прежней. Стоить обновленный Jolion будет 1,9—2,8 млн. рублей.

Новый Haval F7, известный в Китае как Monster, станет изрядно крупнее нынешнего и получит два мотора на выбор. Цена составит 2,7—3,5 млн. рублей, на конвейер он встанет в июне 2024 года, а продажи стартуют в августе.

Кроссовер Haval F8 предложит 2,0-литровый мотор мощностью 236 л. с. и 9-ступенчатый «робот» с полным приводом. Гибридный вариант — 1,5-литровый ДВС и пару электромоторов совокупной мощностью 299 сил. За него попросят 4,2—4,9 млн. рублей: старт производства намечен на июль, а купить «восьмерку» можно будет в сентябре.