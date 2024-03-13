Бывший завод Nissan в Петербурге начал сборку Chery под брендом Xcite

Как и было анонсировано ранее, производство организовано «в тесном сотрудничестве с международными партнерами», но этих самых партнеров во избежание вторичных санкций для них отечественное предприятие не называет. Но и без того все понятно — здесь налажен выпуск автомобилей Chery.

Telegram-канал «Автопоток» опубликовал первое изображение Chery Tiggo 7 Pro, который путем замены фирменных эмблем превратился в Xcite X-Cross7. По данным ТАСС, новинка оснащается силовым агрегатом мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Нм — характеристики полностью совпадают с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на китайском кроссовере. О других характеристиках первенца Xcite не сообщается, но можно предположить, что модель не отличается от своего прародителя, а значит имеет вариатор и передний привод.

Продажи автомобилей Xcite должны начаться весной. Завод пока формирует складской запас, а также создает дилерскую сеть, которая займется реализацией новых моделей. Цена Xcite X-Cross7 не названа, но Chery Tiggo 7 Pro на российском рынке стоит от 2 165 000 рублей с учетом маркетинговых акций.