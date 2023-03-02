Nissan Qashqai третьего поколения получил российский ценник

Объявление о продаже третьего Nissan Qashqai на одном из популярных классифайдов обнаружили наши коллеги из «Российской газеты». Там сказано, что автомобиль произведен в Великобритании, куплен в Германии, и европейская гарантия действует на него до 2027 года. А просят за кроссовер ни много ни мало 5 350 000 рублей. Это при том, что второй Qashqai еще можно отыскать в шоу-румах дилеров по цене от 2,3 до 3,5 млн. целковых.

Выставленный на продажу авто оснащен гибридной установкой e-Power так называемого последовательного типа: 154-сильный бензиновый двигатель работает в режиме генератора и заряжает батарею, а электромотор в 190 сил «крутит» колеса. Что же до габаритов, то новый Qashqai крупнее предшественника: его длина — 4412 (+35 мм), ширина — 1869 (+32 мм), высота — 1620 (+25 мм), а колесная база — 2666 (+20 мм).

Комплектация, разумеется, максимальная, ведь таскать из-за границы бюджетные и средние исполнения «серым» продавцам неинтересно. Потому покупатель этого Nissan Qashqai может рассчитывать на 20-дюймовые колесные диски, отделку салона кожей Nappa, панорамную крышу, передние кресла с функцией массажа, премиальную аудиосистему, проекционный дисплей, обогрев лобового стекла и массу электронных ассистентов.