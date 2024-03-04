Mitsubishi зарегистрировала в России товарные марки Lancer и Outlander

Японский автопроизводитель закрепил за собой в России исключительные права на ряд торговых марок, включая существующие модели бренда. Но фанатам Mitsubishi радоваться рано — возобновлять «официальные» продажи компания не собирается.

На свежую выгрузку данных из базы Роспатента обратил внимание telegram-канал «Автопоток». Как следует из данных ведомства, Mitsubishi Motors Corporation на российском рынке будет обладать исключительными правами на ряд торговых марок, среди которых наименования моделей — ASX, Outlander, Eclipse Cross, Eclipse, Attrage, Colt, Lancer, Triton — и фирменные технологии (DI-D, AWS, S-AWC и прочие), используемые в автомобилях японской марки.

При этом рассчитывать на рестарт официальных продаж Mitsubishi в нашей стране не стоит. Несмотря на то, что российское представительство марки продолжает работу, поддерживая дилеров поставками запчастей и выполняя гарантийные обязательства перед своими клиентами, новые машины для реализации на отечественный рынок не поставляются.

Обновление документов на исключительные права на фирменные товарные знаки, сроки действия которых периодически истекают, является стандартной практикой для мировых брендов и никак не связано с присутствием марки на том или ином рынке.