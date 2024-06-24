5 самых дешевых новых иномарок с АКП на российском рынке

Сегодня «двухпедальные» модификации выпускают исконно русские LADA и даже возрожденный «Москвич». Однако потребители, не очень-то доверяющие качеству отечественного автопрома, конечно же, мечтают об иномарках. Как говорится, лишь бы хватило денег. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые доступные импортные модели с автоматическими коробками передач*.

Максимально бюджетным иностранным автомобилем с двумя педалями по праву признан на российском рынке китайский седан Changan Alsvin. Модель сегмента В+ укомплектована безальтернативным бензиновым мотором мощностью 98 л.с., в тандеме с которым трудится пятиступенчатая роботизированная трансмиссия.

Да, не самая лучшая коробка передач, склонная к перегреву и частым подергиваниям на ходу. Зато по оснащению седан упакован достаточно емко. Покупателю доступен полный электропакет, круиз-контроль, камера заднего и бокового обзора, датчики парковки, а также Start-Stop и даже люк в крыше. В общем, не стыдно.

Цена: от 1 620 000 рублей.

Фото производителя.

Немного дороже выйдет китайский седан BAIC U5 Plus, играющий в сегменте С и пустивший корни на калининградском заводе «Автотор». В арсенале модели — более вразумительный бензиновый двигатель, «выдающий» 105 сил. А аккомпанирует ему бесступенчатая трансмиссия. Пусть вариатор тоже не блещет высочайшим ресурсом и боится частых пробуксовок, зато по опциону в авто все довольно прилично.

Тут вам и бесключевой доступ в салон, и круиз-контроль, и мультифункциональное рулевое колесо, а также обогрев форсунок стеклоомывателя лобового стекла, парктроники и камера заднего вида. А еще машина обучена следить за давлением в шинах, самостоятельно вставать на «ручник», помогать при экстренном торможении.

Цена: от 1 645 000 рублей.

Фото производителя.

А это самый дешевый в России кроссовер с двумя педалями — Livan X3 Pro. Трансмиссия — вариатор, а под капотом «прописан» 1,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 103 «лошадки». Негусто, но уже бодрее, чем в случае с предыдущими участниками нашего обзора.

По функционалу компактный китайский «паркетник» располагает камерой заднего вида, датчиками парковки и давления в шинах, мультифункциональным рулем, кожаным салоном, люком с электроприводом, встроенным видеорегистратором, а также круиз-контролем и функцией автоматического включения ближнего света. Иначе говоря, исчерпывающий набор минимального оборудования здесь, как видите, есть.

Цена: от 1 600 000 рублей.

Фото портала АвтоВзгляд.

Другой компактный «поднебесный» кроссовер JAC JS3 предлагает будущим владельцам уже более производительный бензиновый движок о 109 «скакунах». В связке с мотором работает бесступенчатый вариатор. Да, что поделать: любят китайцы этот тип трансмиссии. Как, собственно, и камеру заднего вида, парктроники и круиз-контроль. А из особенностей модели стоит выделить наличие автоматического климат-контроля и более увесистого пакета электронных помощников для водителя.

Цена: от 1 900 000 рублей.

Фото производителя.

А завершает ТОП-5 иностранных моделей с автоматическими коробками передач кроссовер Kaiyi X3, пустивший корни на уже знакомом нам калининградском «Автоторе». Автомобиль опять же оборудован вариатором, а вот в моторном отсеке проживает самый забористый среди соперников, представленных в этом обзоре, двигатель — 1,5-литровая бензиновая «четверка» мощностью 113 «жеребцов».

Что до оснащения, то SUV нашпигован довольно щедро: светодиодная оптика, обогрев руля, форсунок стеклоомывателя и всех сидений без исключения. Естественно, есть все, что и у других, но гораздо больше.

Цена: от 1 935 000 рублей.

* в обзоре указаны рекомендованные розничные цены автопроизводителей